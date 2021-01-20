  • BIST
    1569.35
  • Dolar
    7,4041
  • Euro
    8,9608
  • Altın
    444,0880
İstanbul
3 / 4
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi!
Veda konuşmasında dikkat çeken sözler
Dünyada bir ilk! Çinli bilim insanları gençlik genini buldu
Türkiye'nin konuştuğu altın keşfinde yeni gelişme
Noktayı koydu! Başkan Erdoğan'dan yüzde 50+1 mesajı
Muharrem İnce'nin partisinin adı belli oldu
F-35 mi, Su-57 mi? Test pilotu açıkladı
Meteorolojiden sarı ve turuncu alarm!
Örtülü ambargo listesi Maas'a verildi
ABD tarihi devir teslim törenine hazırlanıyor: 117 askeri araç takviyesi
AB'den Türkiye'ye ılımlı mesaj: Dinamikleri değiştirebiliriz
İstinaf Başsavcılığı Leyla davasında bu kez Başkanlar Kurulu'na başvurdu
Bakan Koca: Son 24 saatte 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi
Reflex teknolojisini destekleyen fareler
Brezilyalı Larissa Türkiye'de... Bisikletle dünya turu
30 kadının naylon üzerinde kar keyfi
Kovid-19'un tetiklediği hastalık: Misofobi aşırı hijyen takıntıya dönüşebilir
Bugün burçları neler bekliyor? 20 Ocak 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Bakan Koca duyurdu: Evde aşılama başladı
Aşı için antikor testi yaptırmaya gerek yok
Çukur'un Seren Erdenet'i İrem Sak'tan veda mesajı
Uğur Güneş'in yeni imajı kaslı oldu
Aşırı kaygılı ailelere uyarı
Sarımsak ve lahana akciğerleri güçlendirir
20 Ocak 2021 Çarşamba 16:18:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 16:18:00

Dünyada bir ilk: Yaşlanmayı geciktiren gen tedavisi geliştirildi

ABONE OL

Çin'in başkenti Pekin'de bilim insanları fareler üzerinde yaşlanmanın etkilerini tersine çevirebilen ve yaşam sürelerini uzatan yeni bir gen tedavisi geliştirdi. Geliştirilen gen teknolojisinin insanlar üzerinde de kullanılabileceği belirtildi.

NTV'nin Science Translational Medicine dergisinden aktardığı habere göre, ayrıntılı olarak açıklanan yöntem, bilim insanlarının hücresel yaşlanmayı sağlayan kat7 adlı bir geni etkisiz hale getirmeyi içeriyor.

DÜNYADA İLK KEZ

Araştırmayı yürüten Çin Bilimler Akademisi'ndeki (CAS) Zooloji Enstitüsü'nden yaşlanma ve rejeneratif tıp uzmanı Profesör Qu Jing, kullandıkları spesifik terapinin ve sonuçlarının dünyada bir ilk olduğunu söyledi.

Profesör Qu Jing, “Geliştirilen yöntemle fareler 6 - 8 ay sonra farelerin gençleştiğini tespit ettik. Ayrıca ömürleri de yüzde 25 uzadı” ifadelerini kullandı.

‘YAŞLANMAYI GECİKTİRMENİN YOLUNU BULABİLİRİZ’

Çin Bilimler Akademisi'ndeki farklı departmanlardaki biyologlardan oluşan ekip, hücresel yaşlanmayı tanımlamak için güçlü etkenleri olan binlerce geni taramak için CRISPR / Cas9 yöntemini kullandı. Qu Jing, “Yaklaşık 10 bin gen arasından 100 gen tespit ettik. Kat7, hücresel yaşlanmayı en çok arttıran gen oldu” dedi.

Profesör Qu Jing, “Yöntemi ilerleyen zamanlarda primatlar üzerinde test etmeyi umuyoruz. Bunun için çok fazla fon ve daha fazla araştırma gerekiyor” ifadelerini kullanırken "Sonunda, yaşlanmayı çok küçük bir oranda bile geciktirmenin bir yolunu bulabileceğimizi görüyoruz" dedi.

Etiketler : çin bilim insanları gen gençlik geni
Erkan Kolçak Köstendil'den 38. yaş kutlaması

Erkan Kolçak Köstendil'den 38. yaş kutlaması
Ünlülerin kar mutluluğu

Ünlülerin kar mutluluğu
Teoman'dan ticari olmayan albüm

Teoman'dan ticari olmayan albüm
Özlem Kaymaz'dan samimi itiraf

Özlem Kaymaz'dan samimi itiraf
Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na özlem paylaşımı

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na özlem paylaşımı
Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor

Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor
Kardeşten 500 bin TL'lik jest

Kardeşten 500 bin TL'lik jest
Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Palandöken'de kar keyfi

Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Palandöken'de kar keyfi
Set arası alışveriş

Set arası alışveriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER