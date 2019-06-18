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18 Haziran 2019 16:57 | Salı

Dünyada 1 milyon 200 bin çocuk şiddet kurbanı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre geçen yıl, dünyada 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet ve fiziksel istismar sebebiyle hayatını kaybetti.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre geçen yıl, dünyada 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet ve fiziksel istismar sebebiyle hayatını kaybetti." dedi.

Atatürk Üniversitesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum temsilciliği iş birliğince, üniversite yerleşkesindeki Mavi Salon'da, "Çocuk İstismarı Üzerine Multidisipliner Söylemler" konulu çalıştay düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, çocukların, ülkenin ve milletin geleceği olduğunu söyledi.

Bugünün çocuklarının yarının gençleri ve yetişkinleri olacağını anlatan Gündoğdu, "Milletin evlatları olan çocuklarımızı ülkelerine güzel hizmet etmeleri üzerine çok iyi yetiştirmek gerekiyor. Çocukların sadece fiziki değil, ruhsal sağlıkları da önemli, bu anlamda toplumun her bireyinin çaba göstermesi lazım. Çocukların ruhsal ve fiziksel sağlıklarıyla yakından ilgilenip bilimsel anlamda üniversite olarak katkı vermek bizlerin önemli vazifelerden birisi." dedi.

"Her 100 çocuktan 12'si cinsel istismara maruz kalmış"

Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu da istismarın her türlüsüyle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini anlatarak, "DSÖ'ye göre, dünyada her 4 yetişkinden biri, çocukken fiziksel istismara, her 100 çocuktan 12'si cinsel istismara maruz kalmış." diye konuştu.

İstismar olaylarının, çok eski yıllardan bugüne yaşandığına dikkati çeken Bayramoğlu, medyanın da etkisiyle istismar konusunda farkındalığın arttığına vurgu yaptı.

Bayramoğlu, istismarın dünyanın en önemli olaylarından birisi olduğunu ve bu olaylarla çoğu ülkenin baş edemediğini belirterek, şöyle davam etti:

"DSÖ'ye üye ülkelerden yüzde 37'si, cinsel istismarla ilgili daha büyük çalışma yapmaya ihtiyaç duyduğunu belirtmiş, bu çok önemli olay. Geçen yıl ABD'de 1 milyon çocuk istismara uğradı ve bunların 180 bini fiziksel istismar. Bunlar rapor edilenler, tabii rapor edilmeyen çok fazla vakalar da var. Çocukluk hayatı döneminde fiziksel istismara uğrayanlarla ilgili çok araştırma var ve bu araştırmaların ortalamasına bakıldığında dünyadaki 100 çocuktan 5 ya da 10 tanesi hayatının bir döneminde fiziksel istismara uğruyor."

"Bir yılda 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet sebebiyle öldü"

Bayramoğlu, çocukların fiziksel istismar sebebiyle öldüğünü de belirterek, "DSÖ verilerine göre geçen yıl dünyada 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet ve fiziksel istismar sebebiyle hayatını kaybetti." bilgisini paylaştı.

Bu rakamların üzücü olduğunu dile getiren Bayramoğlu, istismara uğramış çocukların iyi sorgulanması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Acil servislere gelen çocukların çok iyi araştırılması gerekiyor. İstismar edilmiş çocuğun durumunu atlamamak lazım. Çocukların fiziksel tarafını tedavi ediyoruz, ancak farkına varamadığımız durumlar oluyor her seferinde daha dikkatli davranmalıyız. Bu konuda yapılacak çok şey var. Hastanın hikayesi ve muayene ederken dikkat etmemiz gerekenler ışığında emin olmadığımız sürece de kimseye istismarcı damgası yapmamamız lazım."

Çalıştayın birinci oturumunda Dr. Sait Yıldırım, çocuk istismarının Türkiye'deki sosyolojik görünümü, Bayramoğlu da acil servislerde çocuk istismarına dair vakaların teşhisi hakkında sunum yaptı.

İkinci oturumda alanında uzman kişilerin çocuk istismarında adli tıp uygulamaları, çocuk istismarına karşı psikiyatrik bulgular ve tedavi süreci, çocuk istismarının hukuki boyutu ve UCİM'in misyonu hakkında bilgi verdi.

Çalıştaya, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, psikologlar, öğrenci ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

(AA)

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