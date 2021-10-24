Dünyaca ünlü oyuncu görüntü yönetmenini öldürmüştü... Ses kayıtları ortaya çıktı

Ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin'in film setinde neden olduğu ölümle sonuçlanan kaza, ülkenin gündeminden düşmüyor.

Yeni yayınlanan, kaza sonrası acil durum görevlisi ile yapılan telefon görüşmesinin ses kaydı, setteki gergin havayı ortaya koydu.

Ses kaydında, setten acil durum hattını arayan kişi, kendisini metin yazarı olarak tanıtıyor.

SİLAHIN YARDIMCI YÖNETMENİN SORUMLULUĞUNDA

Metin yazarının kayıtta, silahı kontrol etmesi gereken kişinin yardımcı yönetmen olduğunu vurgulaması da dikkat çekiyor.

Yardımcı yönetmen mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadesinde, silahın dolu olduğunu bilmediğini savundu.

Yine mahkeme kayıtlarına göre, olaydan hemen önce ünlü aktöre silahı kullanmanın güvenli olduğu söylendi.

LOS ANGELES TİMES'TAN YENİ İDDİA

Amerikan Los Angeles Times gazetesi de yeni bir iddiada bulundu.

Filmin setinde daha önce de kazara gerçek mermi kullanıldığını öne sürdü.

İddiaya göre, ölümcül kazadan 5 gün önce Baldwin'in dublörünün ateşlediği silahta da gerçek mermi olduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü aktörün film setinde kazara ateşlediği silah, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne, yönetmen Joel Sauza'nın da yaralanmasına neden olmuştu.