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03 Ocak 2022 Pazartesi 23:43:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 23:43:00

Dünya yeni yıla zamla girdi

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Dünyada birçok ülke yeni yıla zam haberleriyle girdi. Başta enerji olmak üzere, gıda, ulaşım, iletişim gibi sektörlere zam geldi.

Dünyada birçok ülke yeni yıla zam haberleriyle girdi. Başta enerji olmak üzere, gıda, ulaşım, iletişim gibi sektörlere zam geldi.

Elektrikten gıdaya, sigorta primlerinden ulaşıma... Dünyanın birçok ülkesi 2022'yi zam haberleriyle karşıladı.

Avrupa ülkeleri

Almanya'da yeni yılda trafik cezaları arttı. Karbondioksit salım vergisine yüzde 20 zam geldi. Radyo-Televizyon vergileri arttı, sosyal güvenlik primleri yükseldi.

Fransa'da market ürünleri yüzde 20 pahalandı, kira ve ev fiyatları zirveleri gördü.

Belçika'da da internet, telefon, posta ve ulaşım ücretlerine zam geldi.

İspanya'da elektriğe yeniden zam yapıldı. 1 Ocak itibari ile elektrik fiyatlarına yüzde 57 zam uygulandı.

İtalya'da enerji kalemlerine rekor zam geldi. Elektriğin fiyatı yüzde 55, doğal gazın fiyatı yüzde 41,8 arttı.

Yunanistan'da elektriğe yüzde 200, doğal gaza yüzde 600 zam yapıldı.

İngiltere

İngiltere'de yakıt ve giyim maliyetleri yükseldi. İkinci el otomobilde de 2019'a oranla yaklaşık yüzde 57 artış yaşandı.

ABD

ABD'de ise en yüksek fiyat artışı yakıtta gerçekleşti. Gıda ve ikinci el otomobil fiyatlarında da artış gözlendi.

Çin

Çin'de geçen yıl rekor kıran gayrimenkul fiyatlarının bu yıl da artması bekleniyor. Enerji ürünlerinde ciddi artış yaşanacağı öngörülüyor.

Japonya

2021'de 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarını gören Japonya'da, 2022'de en yüksek zamların hizmet sektöründe görülmesi bekleniyor.

Brezilya

Brezilya'da ulaşıma yüzde 22, yakıta yüzde 53, gıdaya yüzde 9, giyim ürünlerine de yüzde 8 buçuk zam geldi.

Etiketler : zam dünya zam oranları
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