Dünya yardım için seferber oldu! 100 yılın felaketinde Türkiye'yi yalnız bırakmadılar

Dünya yardım için seferber oldu! 100 yılın felaketinde Türkiye'yi yalnız bırakmadılar

Türkiye'ye hangi ülkeler yardım gönderdi?

AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında 19 ülkeden 27 arama kurtarma ve sağlık ekibi gönderildiğini duyurdu.

Bu ülkelerin Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk olduğunu ifade eden Lanercic, ekiplerde toplam 1150 kişi ve 70 köpeğin bulunduğu aktardı.

İlk etapta 10 ülke yardım teklif etmiş, daha sonra bu sayı 13 ve 17'ye çıkmıştı.

Avrupa Birliği (AB), 19 üye ülkeden 30'dan fazla arama kurtarma ve sağlık ekibinin Türkiye'ye gitmek için seferber edildiğini söyledi. Bu ekiplerde 1200'den fazla kurtarma personeli ve 70 arama köpeği bulunuyor.

Bir AB sözcüsü 11 ekibin bölgeye ulaştığını, diğerlerinin de yolda olduğunu belirtti.

AB'den destek gönderen ülkeler Lenarcic Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Romanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Belçika, Estonya, İspanya, Malta, Slovakya, Portekiz, Karadağ ve Arnavutluk.

Güney Kore, yolladığı arama kurtarma personelinin ülkenin yurtdışına şimdiye kadar gönderdiği en kalabalık ekip olduğunu açıkladı. Moğolistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli gönderdi.

Güney Afrikalı STK'lar, Türkiye'ye insani yardım ve arama kurtarma ekibi gönderdi.

Ermenistan yönetimi, destek için Türkiye'ye ekip gönderdi.

Azerbaycan'da, Türkiye'deki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyaları başlatıldı.

Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası başlattı ve vatandaşlara kardeş ülke Türkiye'ye yardımda bulunmaları çağrısı yaptı.

Bulgaristan: Bulgaristan'dan 59 kişiyi taşıyan 19 kurtarma aracı Türkiye'ye yardım getirmek için depremin yaşandığı gün (6 Şubat) yola çıktı, akşam saatlerinde Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye vardı. Bulgaristan Arama Kurtarma Ekibi'nin sorumlularından Kaloyan Donçev, Türkiye ile Bulgaristan'ın komşu ülke olmasına dikkat çekti ve "göz yumamazdık" dedi.

Çin: Çin, Adana'daki arama kurtarma çalışmalarına katılması için 82 kişiden ve dört arama kurtarma köpeğinden oluşan ekibini Türkiye'ye gönderdi. Çin, bu ekibin 20 ton malzeme ve ekipman gönderildiğini de açıkladı.

İngiltere: İngiltere, 76 arama ve kurtarma uzmanı, ekipman ve kurtarma köpeğinden oluşan bir ekibi Türkiye'ye gönderdi.

Hindistan: Hindistan hükümeti, Ulusal Afet Müdahale Gücü'nü Türkiye için seferber etti. Özel eğitimli köpekler ve ekipmanlara sahip 100 personelden oluşan iki ekip Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Japonya: Japonya, Türkiye'deki deprem felaketinin ardından ilk tepki verenlerden. Deprem konusunda dünyanın en ileri teknolojilerine sahip olan Japonya, Türkiye'ye taşınabilir jenaratörler, tıbbi kitler ve gıda yardımıyla birlikte 73 arama kurtarma personeli gönderdi.

El Salvador: El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, "Türk halkı için dua etmeye devam ediyoruz" diyerek 100'ü aşkın personelden oluşan yardım uçağının Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.

Yunanistan: Yunanistan'da devlet görevlililerin yanı sıra tüm siyasi partiler Türkiye'deki depremin ardından taziye mesajı yayımladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yardım için enkaz ve itfaiye birimlerinin Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu. Miçotakis, Türkiye'nin talep etmesi halinde Yunanistan'ın depremden etkilenen bölgelere ilaç, çadır, battaniye ve sağlık ekipleri göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Miçotakis'in bu açıklamalarının ardından C-130 askeri nakliye uçağı, 21 itfaiye ve enkaz kurtarma komandosu, iki enkaz kurtarma köpeği, beş doktor ve sismolog Efthimios Lekkas, Türkiye'ye gönderildi.

Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) dün (7 Şubat) altı yaşındaki bir kız çocuğunu enkaz altından kurtardı. Yunan ekibinin sevinci kameralara yansırken Başbakan Miçotakis "Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar" tweetini paylaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri: Deprem sonrası Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE). BAE, Türkiye'ye ve Suriye'ye bir an önce arama ve kurtarma ekipleri gönderileceğini açıkladı. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Türkiye'ye bir sahra hastanesi kuracaklarını da belirtti.

Almanya: Almanya'nın Köln şehrinden 41 arama kurtarma görevlisi ve yedi köpek Türkiye'ye ulaştı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'nın federal sivil savunma teşkilatının, deprem bölgelerine acil durum sığınakları ve su arıtma üniteleri gönderebileceğini söyledi. Türk yetkililerle koordine halinde olduklarını belirten Faeser, çadır, battaniye gibi ilk yardım malzemelerinin de en kısa zamanda Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da deprem bölgesi için daha fazla destek sözü verdi.

Fransa: Fransa, 139 kişilik sivil güvenlik kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.

İspanya: İspanya Askeri Acil Durum Birimi'nden asker ve insansız hava araçları, Malatya Havaalanı'na gitmek üzere seferber edildi. Savunma Bakanı Margarita Robles, iki askeri uçakla 90'dan fazla kişinin Türkiye'ye geleceğini belirtti. Öte yandan İspanya, deprem bölgesine bir sahra hastanesi kurdu, İspanya Donanması'na ait "Juan Carlos I" ve "Galicia" adlı gemiler de Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İspanya'dan İstanbul'a gelen 46 kişilik arama kurtarma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman'a gönderildi.



Suudi Arabistan: Suudi Arabistan, deprem bölgesine destek için hava yardım koridoru oluşturacak.

Irak: Irak, acil yardım ekipmanlarıyla birlikte sivil savunma ekiplerini Türkiye'ye gönderdi.

Meksika: Meksika da depremden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına yardım eden ülkelerden. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla 145 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderiyor. Arama kurtarma ekipleriyle birlikte kurtarma köpekleri de yolda.

Katar: Katar hükümeti de deprem bölgesine sahra hastanesi kuracak, acil yardım malzemeleri dağıtacak. Katar'ın finanse ettiği Qatar Charity de Gaziantep'te aktif bir rol üstleniyor. Qatar Charity, şimdiye kadar bölgede 27 bin sıcak yemek dağıttı, bölgeye yardım için ilk etapta 6 milyon dolar ayırdı. Katar, Türkiye'ye 10 bin konteyner ev de gönderecek.

Katar'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak için düzenlenen yardım kampanyasına yoğun katılım oldu. Başkent Doha'daki Türk vatandaşlarının yanı sıra Katarlılar ve diğer Körfez ülkeleri sakinleri hem Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne hem de Katar Türk Okulu'na ayni yardımlarda bulundu.

Pakistan: Pakistan, 52 arama ve kurtarma personelini taşıyan iki C-130 uçağını Türkiye'ye gönderdi.

Kanada: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Türkiye ve Suriye'ye 10 milyon Kanada Doları (7,5 milyon dolar) gönderme kararı aldı.

Avustralya: Avustralya da 10 milyon Avustralya Doları (7 milyon dolar) yardım gönderecek. Öte yandan hafta sonuna kadar deprem bölgesine 72 kişilik bir arama kurtarma ekibi de gelecek.

Polonya: Polonya hükümeti, 76 itfaiyeci ve sekiz köpekten oluşan bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

Tayvan: Tayvan hükümeti, ilk olarak üç arama köpeği ve 40 kişilik bir arama kurtarma ekibini seferber ederek Türkiye'ye gönderdi. Daha sonra Tayvan, beş arama köpeği ve 13 ton yardım malzemesiyle birlikte 130 kişilik bir ekibin daha Türkiye'ye yola çıkmaya hazır olduğunu ve haber beklediklerini söyledi. 1999'da kendilerine arama kurtarma desteği veren Türkiye'ye yardıma geldi. ABD'den 161 kişilik ekibi taşıyan uçak İncirlik Hava Üssü'ne indi. El Salvador 100'den fazla kişi gönderdi.

Ukrayna: Ukrayna, 90 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderiyor.

Rusya: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan iki adet İl-76 uçağını gönderdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesaj yolladı, gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

İsrail: İsrail, Türkiye'ye insani yardım ve arama kurtarma ekibinin bulunduğu iki uçak gönderdi.

Moğolistan: Moğolistan da Türkiye'ye arama kurtarma ve sağlık personeli gönderdi. 35 kişilik arama kurtarma ekibi ve sağlık personelinin yanı sıra bin 500 battaniye, 10 ton konserve et, 2 ton mum ve diğer yardımları taşıyan uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı.