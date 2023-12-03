DSÖ: Gazze için endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum

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03 Aralık 2023 Pazar 11:59:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 11:59:00

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: (Gazze'de) Endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze'ye yönelik saldırılar) Tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum. Şimdi ateşkes" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze'ye yönelik saldırılar) Tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum. Şimdi ateşkes" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : dünya sağlık örgütü adhanom ghebreyesus gazze saldırı
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