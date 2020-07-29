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29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:53:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:59:00

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Mevsimsel bir hastalık değil

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün gribe yol açan influenza virüsleri gibi mevsimsel olmadığını, sıcak havalarda da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, solunum yolunu etkileyen virüslerin genelde mevsimsel olduğu ancak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) davranışının farklı olduğunu belirterek, "Bu, her havayı seven bir virüs ama daha çok yakın temastaki bir insandan diğerine bulaşmayı seviyor, dolayısıyla ona bu fırsatı vermememiz gerek." dedi.

En fazla vakanın görüldüğü ülkelerden ABD'nin yaz mevsiminde olduğunu, ayrıca Brezilya ve Filipinler gibi tropikal kuşaktaki ülkelerde de büyük salgın öbekleri oluştuğuna dikkati çeken Harris, "Mevsimler virüsün yayılmasını etkiyor gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.

TEK BÜYÜK DALGA

Harris, sonbaharda ikinci bir dalganın gelmesini bekleyip beklemedikleri sorusuna yanıt olarak, "Şu an birinci dalgadayız. Kısmi iniş çıkışlarla seyreden bir büyük dalga bu. Yapabileceğimiz en iyi şey salgını yatay seyirde tutup, dalganın diz boyunu aşmasını önlemek. Şu anda birinci, ikinci, üçüncü dalga gibi ifadelerin bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Virüsün en çok insanların toplu halde bulunduğu yerlerde yayıldığını vurgulayan Harris, "İnsanların sosyal mesafeye uymadan bir araya gelmeleri, yakın temasta bulunduklarında tedbir almamaları yayılmaya yol açıyor. Kovid-19'a karşı işe yaradığı bilinen tedbirlere uymak hayati. Bunlar, sosyal mesafeye uymak, el yıkamak, kaynağı izole etmek, iç mekanlarda gerektiğinde maske takmak ve öksürürken ağzı kapamak." dedi.

Kovid-19'un büyük bir salgın olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Harris, "Bu virüs farklı davranıyor, biz onu öğrendikçe o da bizi öğreniyor, ihtiyatlı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 16 milyon 650 bini aşarken, 656 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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