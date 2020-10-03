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İslam'ı hedef alan Macron'a sert tepki: Gelecek İslam'ındır
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03 Ekim 2020 Cumartesi 11:10:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 11:20:00

Dünya Müslüman Alimler Birliği Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Gelecek İslam'ındır

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı hadsiz açıklamalarına, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, sert tepki gösterdi. Karadaği, ""İslam dini, sizin kartondan ürettiğiniz sahte liderlerin günahından sorumlu değildir. İslam dini herhangi bir krizden geçmiyor. Sayın Macron, gelecek İslam'ındır." dedi. Karadağı ayrıca "21. yüzyıldayken, dini savaşlar hayaliyle hala Orta Çağ'da yaşayan bir hükümdara (Macron'a) acıyoruz." açıklamasında bulundu.

"İslami radikalizm ile mücadele" konulu bir ulusa sesleniş konuşmasında Macron, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken sözler kullanmıştı.

Karadaği, Facebook hesabından Macron'un sözlerine tepki olarak yaptığı açıklamada, "İslam dini, sizin kartondan ürettiğiniz sahte liderlerin günahından sorumlu değildir. İslam dini herhangi bir krizden geçmiyor." ifadesini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanı (Macron), İslam dini hiçbir zaman sırtını bir yönetimin desteğine dayamadı. Ona karşı çıkanlara da kendi görüşünü dayatmak için kılıç kaldırmadı. Bundan dolayı dinimiz için endişelenmeyin." ifadelerine yer veren Karadaği, İslam'ın Allah'ın dini olduğunu, seçmenlerin ruh hallerine dayalı bir yönetim sistemi olmadığını vurguladı.

"Dinimiz bir krizden geçmiyor ve geçmeyecek. İslam dini, bir beşerin ürünü olmadığından dolayı bozulması veya zayıflaması gibi bir korkumuz yoktur." ifadesini kullanan Karadaği, başkalarının planlarına ve İslamofobiye rağmen İslam dininin hayatta olduğunu belirtti.

Karadaği, "Sayın Macron, gelecek İslam'ındır. Biz, başkalarının dinlerini ve kutsallarını meşru hedefler haline getiren toplumların geleceğinden endişe ediyoruz. 21. yüzyıldayken, dini savaşlar hayaliyle hala Orta Çağ'da yaşayan bir hükümdara (Macron'a) acıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bir kriz varsa onun da bazı Batılı politikacıların çifte standartlarından kaynaklandığını vurgulayan Karadaği şunları kaydetti:

"Arap ve İslam dünyasında pek çok ülkede iktidardakilerin, sizin ürününüz veya tebrik ettiğiniz darbeciler olduğunu size hatırlatırız. Sayın Macron, krizde olan sizlersiniz. Ahlaki, insani ve siyasi krizlerle yıkılıyorsunuz."

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