Türkiye umut ışığı olacak

Dünya kritik zirveyi böyle gördü: Gözler Erdoğan Putin zirvesinde! "Bu bir umut ışığı"

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'daki toplantı düya basınında...

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Türkiye'deki tahıl zirvesi olumlu bir adım" ifadelerini kullandığı zirvede İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulmasına kararlaştırıldı. Zirveden çıkan sonuçların yanı sıra 19 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasındaki zirve de gündemlerindeydi.

GÖZLER TAHRAN'DAKİ ZİRVEDE

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, İstanbul'da yapılan zirvede Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin bir anlaşmya varıldığı ancak bunun Putin tarafından da onauylanması gerektiğine dikkat çekildi. Başkan Erdoğan ve Putin arasında Tahran'da gerçekleşecek zirveye işarete eden yetkililerin bu görüşmede imzanın atılacağına inandığı ifade edildi.

Reuters'ta yeralan haberde ise, "Ukrayna tahıl ihracatı anlaşması önümüzdeki hafta imzalanacak" başlığı kullanılırken tahıl ihracatının yeniden başlatılacağı ifade edildi.

UMUT IŞIĞI!

The Guardian'daki haberde ise, gelecek hafta imzalanacak anlaşma ile Türkiye'nin milyonları açlık riskine maruz bırakan tahıl krizinde umut ışığı olduğu ifade edildi.