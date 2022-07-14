VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 15 Temmuz çağrısı: Yarın bu meydana davet ediyoruz
Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde yeni gelişme! Kulüp başkanı gözaltına alındı
Tatilden dönen İmamoğlu'ndan şaka gibi savunma!
Türkiye umut ışığı olacak
Datça'daki yangın kontrol altına alındı
6'lı masa adayını çıkarıyor mu?
'Böcek İHA'lar geliyor
Türk romanının zaman ustası Adalet Ağaoğlu vefatının 2. yılında anılıyor
İstanbulspor Süper Lig'e renk ve oyun zenginliği katmayı hedefliyor
Türk okçular bu yıl hedefleri 12'den vuruyor
Türkiye ve BAE heyetleri yatırım çalıştayında iş birliği imkanlarını ele aldı
Türk otomotiv sektörünün 6 aylık yan sanayi ihracatı 6,5 milyar dolara yaklaştı
Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Brooks'tan Türkiye paylaşımı
Belçika'da şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy anıldı
Ukrayna'da Rus saldırılarının yoğunlaştığı Slavyansk şehrinde sivil tahliyeler artıyor
Bulgaristan'da hükümet kurma girişimleri yine sonuçsuz kaldı
İstanbul Havalimanı yeniden dünyanın en iyileri arasında
Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi
Valerien Ismael'den 6 futbolcu için son karar
IV. Murat İstanbul Seferine çıkıyor
"Türkiye kilit stratejik ortak"
Setleri özledim
Bitmeyen balayı
Oyunculuğa adım atıyor
14 Temmuz 2022 Perşembe 13:57:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 13:57:00

Dünya kritik zirveyi böyle gördü: Gözler Erdoğan Putin zirvesinde! "Bu bir umut ışığı"

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'daki toplantı düya basınında... Temel teknik konularda anlaşma sağlandığı, İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulmasına kararlaştırıldığı öğrenilen zirveyi okurlarına aktaran gazeteler Tahran'da gerçekleşecek Erdoğan Putin zirvesini işaret etti...

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyetinin İstanbul'daki toplantı düya basınında...

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, "Türkiye'deki tahıl zirvesi olumlu bir adım" ifadelerini kullandığı zirvede İstanbul'da koordinasyon merkezi kurulmasına kararlaştırıldı. Zirveden çıkan sonuçların yanı sıra 19 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasındaki zirve de gündemlerindeydi.

GÖZLER TAHRAN'DAKİ ZİRVEDE

Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, İstanbul'da yapılan zirvede Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin bir anlaşmya varıldığı ancak bunun Putin tarafından da onauylanması gerektiğine dikkat çekildi. Başkan Erdoğan ve Putin arasında Tahran'da gerçekleşecek zirveye işarete eden yetkililerin bu görüşmede imzanın atılacağına inandığı ifade edildi.

Reuters'ta yeralan haberde ise, "Ukrayna tahıl ihracatı anlaşması önümüzdeki hafta imzalanacak" başlığı kullanılırken tahıl ihracatının yeniden başlatılacağı ifade edildi.

UMUT IŞIĞI!

The Guardian'daki haberde ise, gelecek hafta imzalanacak anlaşma ile Türkiye'nin milyonları açlık riskine maruz bırakan tahıl krizinde umut ışığı olduğu ifade edildi.

Etiketler : ukrayna tahıl rusya türkiye
Acemi Örümcek Adam

Acemi Örümcek Adam
Abla-kardeş reklamda

Abla-kardeş reklamda
Yeniliklere açığım

Yeniliklere açığım
Kıbrıs çıkarması

Kıbrıs çıkarması
Oyunculuğa göz kırptı

Oyunculuğa göz kırptı
Çatlak ayakla sahneye çıktı

Çatlak ayakla sahneye çıktı
Taklidi olmayan tek sanatçıyım

Taklidi olmayan tek sanatçıyım
Kıyafeti kendi tasarımı

Kıyafeti kendi tasarımı
Bayram mesaisi

Bayram mesaisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX