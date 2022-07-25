"Savaş Uçaklarını kaçırtmak istediler"

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25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:40:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:40:00

Dünya gündemini altüst eden olay! Rus savaş uçakları ajanlar tarafından kaçırılmaya çalışıldı

Kaynak: Star Gazetesi / IHA

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Rusya Federal Güvenlik Servisi, Rus savaş uçaklarının Ukrayna Askeri İstihbaratı tarafından kaçırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna'nın Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını ancak olayın engellendiğini açıkladı. FSB tarafından yapılan açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi, NATO özel servisleri tarafından denetlenen Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün Rus Havacılık Kuvvetlerine ait savaş uçaklarını kaçırmak için yürüttüğü operasyonu ortaya çıkardı ve durdurdu" denildi.

RUS PİLOTLARA, AB VATANDAŞLIĞI VE PARA TEKLİF EDİLDİ

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Ülkelerinin siyasi liderliği adına hareket eden Ukrayna askeri istihbarat görevlileri, para ve AB vatandaşlığı verme vaatleri ile Rus askeri pilotlarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen havaalanlarına uçmaya ikna etmeye çalıştı" denildi. Açıklamanın devamında, operasyon sırasında Rus karşı istihbaratı tarafından Rus silahlı kuvvetlerinin bazı Ukrayna askeri noktalarına saldırmasına yardımcı olacak bilgiler elde edildiği kaydedildi.

İKNA OLMAK İÇİN GÖRÜNTÜ İSTEDİLER

Ukrayna istihbaratı pilotların uçak kaçırma olayını gerçekten gerçekleştirebileceklerini ve belirli savaş uçaklarına erişimleri olduğunu kanıtlamaları için, pilotlardan video kanıtı talep etti. Pilotlara video başına 4.000 ila 7.000 dolar arasında ödeme yapıldı.

Rusya ve Batı arasındaki işlemler yaptırımlar nedeniyle sekteye uğradığı için, pilotlara ayrıntılı bir kurye ağı aracılığıyla nakit olarak ödeme yapılacaktı. FSB, parayı teslim etmesi için kuryeleri tuttuğu iddia edilen adamı gözaltına aldı ve şüpheli oldukça beklenmedik bir açıklama yaptı.

ÇARPICI İDDİA: EMRİ ONDAN ALDIM

Aracı, doğrudan Bulgar gazeteci ve Temmuz ayının başlarında Rusya'da 'istenmeyen' olarak etiketlenen ABD hükümeti tarafından finanse edilen tartışmalı bir örgüt olan 'Bellingcat'in 'Rusya müfettişi' olan Christo Grozev'den emir aldığını iddia etti. Moskova, Batı istihbarat teşkilatlarıyla yakın bağlarını öne sürerek grubun faaliyetlerini defalarca sorguladı.

Şüpheli, "Grozev... aslında bana hiçbir şey açıklamadı, sadece parayı trenle teslim edecek kuryenin adını söyledi." dedi.

Grozev'e yönelik suçlama, Rus istihbaratının 'Batı destekliyor' iddiasını destekleyen tek neden değil. Pilotlarla yapılan görüşmeler sırasında, Ukrayna istihbaratının 'sığınmacılar' adı altında pilotların eşleri için AB ülkelerine (bir Slovakya ve bir Rumen) iki meşru pasaport aldığı ileri sürülüyor.

RT'ye konuşan bir FSB yetkilisi, "Açıkçası, operasyonun kendisi Batılı ve başta İngiliz istihbarat servislerinin desteğiyle gerçekleştirildi. Grozev'in dahil olduğunu ve MI6'yı sadece bu açıklamalardan değil, Ukrayna istihbaratının yakın zamanda yabancı casuslarla olan bağlarını saklamaya çalışmasında da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

DİĞER MÜRETTEBATA İLAÇ VERİN

İddiaya göre planı karmaşıklaştıran diğer bir unsur, iltica edecek pilotların bir şekilde diğer mürettebat üyeleriyle uğraşmaları gerekmesiydi. Su-34'ün iki mürettebatı varken, Tu-22M3'ün dört mürettebatı var.

Ukrayna istihbaratının Rus pilotların arkadaşlarına yüksek tansiyon ve diğer rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan Clophelin (Klonidin) ilaç vermelerini önerdiği ileri sürüldü.

Bununla birlikte, yüksek dozlarda, güçlü bir yatıştırıcı etkiye sahip olan ilaç, soygun yapmak isteyenlerin kullandığı popüler bir ilaç. Çok yüksek dozlar, öldürücü olabilir.

FSB, bu ilaçtan Rusya'da pek bulunmadığını ve daha sonra ilacın bir zulasını tespit edildiğini ileri sürüyor.

Bir pilot, "Pilot olarak yardımcı pilotumu bayıltmam istendi ve sonrasında hayati tehlikesi olup olmayacağı hakkında bir bilgi verilmedi." ifadelerini kullandı.

FSB'ye göre, Ukrayna tarafı ihanet edecek mürettebatın güvende olacağı ve daha sonra savaş esiri olarak takas konusunda ısrar edecekti

Etiketler : Rusya-Ukrayna savaşı FSB PİLOT UÇAK
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