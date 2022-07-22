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22 Temmuz 2022 Cuma 21:27:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 21:27:00

Dünya gıda kriziyle karşı karşıya

Kaynak: TRT Haber

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Ukrayna tahılının ihraç edilememesi ve yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın tarım ürünlerini sevk edememesi,, krizi derinleştirdi. Milyonlarca kişi açlık tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Afrika Boynuzu ve bazı Orta Doğu ülkeleri büyük risk altında, Avrupa ise, gıda krizinin tetikleyeceği olası göç dalgasından endişeli.

Birçok ülkede yaşanan kuraklık, seller, Rusya-Ukrayna savaşı ile beraberinde Rusya'ya uygulanan yaptırımlar...

Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin ihraç edilememesi ile birlikte dünya, dev bir krizle karşı karşıya kaldı.

Ülkeler Ukrayna tahılına bağımlı

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2020 yılına ait kayıtları, ihtiyacın boyutunu gözler önüne seriyor.

Moldova, buğday ihtiyacının yüzde 92'sini, Lübnan yüzde 81'ini, Katar yüzde 64'ünü, Tunus yüzde 49'unu, Libya ve Pakistan yüzde 48'ini, Endonezya yüzde 29'unu Ukrayna'dan karşılıyordu.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından derinleşen tahıl krizi, "açlık" uyarılarını da beraberinde getirdi.

Öyle ki, BM, "Mevcut gıda krizi, 2023'te küresel çapta bir gıda felaketine dönüşebilir." uyarısı yaptı.

Afrika, Orta Doğu, Lübnan, Somali...

Son araştırmalar, 47 milyon kişinin daha gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Gıda krizinin özellikle Afrika Boynuzu ve Orta Doğu ülkelerine etkisinin fazla olacağı belirtiliyor.

Kıtlığın yaşandığı Somali'de 386 binden fazla çocuk, acil gıdaya ihtiyaç duyuyor.

Ekonomik kriz nedeni ile zor günler yaşayan Lübnan da tehdit altında...

AB yeni göç dalgasından endişeli

Durumun, riskle karşı karşıya olan ülkelerde dış göçü tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Konuya ilişkin, Avrupa Birliği sınır koruma dairesi Frontex'ten de uyarı geldi.

Frontex Başkan Vekili Aija Kalnaja, Ukrayna'dan buğday ihracatının aksamasının gıda krizini tetiklediğine vurgu yaptı, "Avrupa, yeni bir göç dalgasına hazır olmalı." dedi.

Etiketler : Gıda Rusya Ukrayna
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