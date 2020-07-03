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03 Temmuz 2020 Cuma 11:35:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 11:35:00

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 11 milyon bin 23'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 837 bin 189 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (1 milyon 501 bin 353), Rusya (667 bin 883), Hindistan (627 bin 168), İspanya (297 bin 183), Peru (292 bin 4), Şili (284 bin 541), İngiltere (283 bin 757), İtalya (240 bin 961), Meksika (238 bin 511), İran (232 bin 863) ve Pakistan (221 bin 896) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı ise 202 bin 284'e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Suudi Arabistan (197 bin 608), Almanya (196 bin 717), Güney Afrika (168 bin 61), Fransa (166 bin 378), Bangladeş (153 bin 277), Kolombiya (106 bin 110), Kanada (104 bin 772), Katar (97 bin 897), Çin (83 bin 542), Mısır (71 bin 299), İsveç (70 bin 639), Arjantin (69 bin 941), Belarus (62 bin 698) Belçika (61 bin 727), Ekvador (59 bin 468), Endonezya (59 bin 394), Irak (53 bin 708) ve Hollanda (50 bin 335)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 524 bin 406 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 6 milyon 162 bin 463 kişi iyileşti, halen 4 milyon 314 bin 154 hasta tedavi görüyor.

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