Dünya genelinde vaka sayısı 500 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 500 milyon 173 bin 141'e yükseldi.

ABD, 82 milyon 103 bin 67 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 43 milyon 36 bin 928 ile Hindistan, 30 milyon 161 bin 205 ile Brezilya, 26 milyon 972 bin 867 ile Fransa, 22 milyon 771 bin 886 ile Almanya, 21 milyon 641 bin 4 ile İngiltere, 18 milyon 18 bin 825 ile Rusya, 15 milyon 635 bin 274 ile Güney Kore, 15 milyon 320 bin ile 753 İtalya ve 14 milyon 965 bin 867 ile Türkiye izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 6 milyon 206 bin 809 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 450 milyon 289 bin 233 kişiye ulaştı.

43 milyon 677 bin 99 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.