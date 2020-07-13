Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyonu aştı

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 631 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 72 bin 100’e, vaka sayısı da 24 bin 831 artarak 1 milyon 864 bin 681’e yükseldi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 500 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 174'e yükseldi. Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 28 bin 701 artarak 878 bin 245'e çıktı.