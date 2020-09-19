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19 Eylül 2020 Cumartesi 10:13:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 10:22:00

Dünya genelinde sayı 30 milyon 698 bini geçti

Kaynak: AA

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Çin'de başlayıp dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında vaka sayısı gelen son dakika bilgisine göre 30 milyon 698 bin 51'e ulaştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 30 milyon 698 bini geçti.

Vaka sayısı dünya genelinde 30 milyon 698 bin 51'e çıkarken virüs saptanan 22 milyon 340 bin 128 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi halen devam eden 7 milyon 401 bin 473 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 6 milyon 925 bin 941 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 203 bin 171 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 308 bin 14), Brezilya (4 milyon 497 bin 434), Rusya (1 milyon 91 bin 186), Peru (756 bin 412), Kolombiya (750 bin 471), Meksika (688 bin 954), İspanya (659 bin 334), Güney Afrika (657 bin 627), Arjantin (613 bin 658), Şili (442 bin 827), Fransa (428 bin 696), İran (416 bin 198), İngiltere (385 bin 936), Bangladeş (345 bin 805), Suudi Arabistan (328 bin 720), Irak (311 bin 690), Pakistan (305 bin 31), Türkiye (299 bin 810), İtalya (294 bin 932), Filipinler (279 bin 526) ve Almanya (271 bin 244)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (135 bin 857), Hindistan (85 bin 625), Meksika (72 bin 803), İngiltere (41 bin 732), İtalya (35 bin 668), Peru (31 bin 283), Fransa (31 bin 249), İspanya (30 bin 495), İran (23 bin 952), Kolombiya (23 bin 850), Rusya (19 bin 195), Güney Afrika (15 bin 857), Arjantin (12 bin 656), Şili (12 bin 199) ve Ekvador (11 bin 44).

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