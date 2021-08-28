VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir Aliağa ve Foça'da orman yangını
Nehir Erdoğan için Kapadokya'da film zamanı
Dizi aşkı erken bitti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Bayraktar AKINCI TİHA TSK envanterine giriyor
Sel felaketinden etkilenen 3 ilde 1114 konut yapılacak
8 uçak ile hava köprüsü kuruldu, 48 saat içinde tahliye tamamlandı
Bakan Çavuşoğlu "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ta
Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında
Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
TEM Otoyolunda zincirleme kaza
Başkan Erdoğan Karadağ'a geldi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Fişekhane'ye özel koreografi
Yeni sezon heyecanı
Yavru carettalara yardım eli
'Turizmin başkenti'ne gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
Kazdağları arılarının balları 5 ülkeye ihraç ediliyor
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek'ten ayrıldı
Emine Erdoğan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı
Koronavirüsün uyku düzenine etkisi araştırıldı
ÖSYM'den 'YÖKDİL' uyarısı
Kadın sağlık çalışanlarına işlerinize dönün çağrısı
Macron, Irak'a geldi
28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:31:00

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 500 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en fazla can kaybı 653 bin 405 ile ABD'de kaydedildi. Bu ülkeyi 578 bin 396 ile Brezilya, 437 bin 403 ile Hindistan, 257 bin 150 ile Meksika, 198 bin 115 ile Peru, 180 bin 840 ile Rusya, 132 bin 243 ile İngiltere, 131 bin 372 ile Endonezya, 129 bin 2 ile İtalya, 124 bin 648 ile Kolombiya, 114 bin 83 ile Fransa, 111 bin 270 ile Arjantin ve 105 bin 287 ile İran izledi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 4 milyon 501 bin 270'e ulaştı.

Türkiye'de ise 27 Ağustos itibarıyla toplam 55 bin 713 kişi yaşamını yitirdi.

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 216 milyon 332 bin 98 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 193 milyon 317 bin 237 kişi iyileşti.

Halen 18 milyon 513 bin 591 hastanın tedavisi sürüyo

Etiketler : koronavirüs kovid19 türkiye
Beklenen albüm yolda

Beklenen albüm yolda
5 yıl sonra setlerde

5 yıl sonra setlerde
İkinci kez evlendi

İkinci kez evlendi
Konser geliri afetzedelere

Konser geliri afetzedelere
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Oyunculuğa göz kırptı

Oyunculuğa göz kırptı
24 yıldır nafaka ödüyorum

24 yıldır nafaka ödüyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER