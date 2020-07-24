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24 Temmuz 2020 Cuma 09:36:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 09:36:00

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 9,5 milyonu geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 9,5 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 9,5 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 9 milyon 543 bin 498 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 979 bin 617), Brezilya (1 milyon 570 bin 237), Hindistan (817 bin 593), Rusya (580 bin 330), Şili (311 bin 431), Peru (255 bin 945), İran (247 bin 230), Güney Afrika (236 bin 260), Meksika (236 bin 209) ve Pakistan (219 bin 783) oldu.

Türkiye’de iyileşenlerin sayısı 206 bin 365’e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 15 milyon 656 bin 766’ya ulaşırken, virüs nedeniyle 36 bin 575 kişi hayatını kaybetti.

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