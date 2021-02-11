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11 Şubat 2021 Perşembe 18:16:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 18:16:00

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 80 milyonu geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 80 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşanlardan 80 milyon 2 bin 411'i iyileşti.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 17 milyon 827 bin 330, Hindistan'da 10 milyon 571 bin 629, Brezilya'da 8 milyon 596 bin 130 ve Rusya'da 3 milyon 538 bin 422 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de 10 Şubat itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 445 bin 285 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 165 bin 817, Almanya'da 2 milyon 87 bin 600, Kolombiya'da 2 milyon 55 bin 468, İngiltere'de 1 milyon 18 bin 844, Arjantin'de 1 milyon 798 bin 120, Meksika'da 1 milyon 519 bin 572, Güney Afrika'da 1 milyon 374 bin 368 ve Polonya'da 1 milyon 324 bin 101'e ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 433 bin 787 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 107 milyon 952 bin 100'e ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 367 bin 365 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : Dünya geneli İtalya Kovid-19 vakaları
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