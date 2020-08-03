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03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:49:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 17:49:00

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 261 bini geçti

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 18 milyon 261 bini aştı.Virüs nedeniyle 693 bin 414 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 18 milyon 261 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 693 bin 414 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 18 milyon 261 bin 622’ye çıkarken, virüs saptanan 11 milyon 462 bin 123 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 106 bin 85 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 814 bin 364 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 158 bin 375 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 733 bin 677), Hindistan (1 milyon 808 bin 322), Rusya (856 bin 264), Güney Afrika (511 bin 485), Meksika (439 bin 46), Peru (428 bin 850), Şili (359 bin 731), İspanya (335 bin 602), Kolombiya (317 bin 651), İran (312 bin 35), İngiltere (304 bin 695), Pakistan (280 bin 29), Suudi Arabistan (278 bin 835), İtalya (248 bin 70), Bangladeş (242 bin 102), Türkiye (232 bin 856), Almanya (211 bin 567), Arjantin (201 bin 919), Fransa (187 bin 919), Irak (129 bin 151), Kanada (116 bin 884), Endonezya (113 bin 134), Katar (111 bin 322), ve Filipinler (106 bin 330)."

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (94 bin 130), Meksika (47 bin 746), İngiltere (46 bin 201), Hindistan (38 bin 201), İtalya (35 bin 154), Fransa (30 bin 265), İspanya (28 bin 445), Peru (19 bin 614), İran (17 bin 405), Rusya (14 bin 207), Kolombiya (10 bin 650), Belçika (9 bin 845), Şili (9 bin 608), Almanya (9 bin 226), Kanada (8 bin 945), Güney Afrika (8 bin 366), Hollanda (6 bin 149), Pakistan (5 bin 984), Ekvador (5 bin 750), İsveç (5 bin 743), Türkiye (5 bin 728) ve Endonezya (5 bin 302)."

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