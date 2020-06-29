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29 Haziran 2020 Pazartesi 12:08:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 12:09:00

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 250 bini geçti

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 250 bin 971'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 504 bin 520 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 558 bin 254 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 188 bin 197 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 637 bin 77 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 128 bin 437 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 345 bin 254), Rusya (634 bin 437), Hindistan (549 bin 197), İngiltere (311 bin 151), İspanya (295 bin 850), Peru (279 bin 419), Şili (271 bin 982), İtalya (240 bin 310), İran (222 bin 669), Meksika (216 bin 852), Pakistan (206 bin 512), Türkiye (197 bin 239), Almanya (194 bin 864), Suudi Arabistan (182 bin 493), Fransa (162 bin 936), Güney Afrika (138 bin 134), Bangladeş (137 bin 787), Kanada (103 bin 250), Katar (94 bin 413), Kolombiya (91 bin 769), Çin (83 bin 512), Mısır (65 bin 188), İsveç (65 bin 137), Belarus (61 bin 475), Belçika (61 bin 295), Arjantin (59 bin 933), Ekvador (55 bin 255), Endonezya (54 bin 10) ve Hollanda (50 bin 147).”

BU ÜLKELERDEKİ CAN KAYBI VERİLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

"Brezilya 57 bin 658, İngiltere 43 bin 550, İtalya 34 bin 738, Fransa 29 bin 778, İspanya 28 bin 343, Meksika 26 bin 648, Hindistan 16 bin 487, İran 10 bin 508, Belçika 9 bin 732, Peru 9 bin 317, Almanya 9 bin 29, Rusya 9 bin 73, Kanada 8 bin 522, Hollanda 6 bin 105, Şili 5 bin 509, İsveç 5 bin 280, Türkiye 5 bin 97, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 429, Pakistan 4 bin 167, Kolombiya 3 bin 106, Endonezya 2 bin 754, Mısır 2 bin 789, Güney Afrika 2 bin 456, Bangladeş 1738, Suudi Arabistan 1551, Arjantin 1232, Belarus 383 ve Katar 110."

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