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13 Ekim 2020 Salı 07:49:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 07:50:00

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 85 bin 373

Kaynak: DHA

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 85 bin 373, virüs tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 42 bin 467'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 28 milyon 602 bin 858'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 37 bin 789 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 220 bin 11’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 103 bin 408 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 150 bin 709’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da toplam vaka sayısı 919 bin 83’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 985’e olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin’de toplam vaka sayısı 903 bin 730’a ulaşırken can kaybı ise 24 bin 186 olarak açıklandı. Peru’da toplam vaka sayısı 851 bin 171’e olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 357 olduğu rapor edildi.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 918 bin 223, virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 124 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 743 bin 479’a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 779’a yükseldiği aktarıldı.

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