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Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 41 bin 823
05 Ekim 2020 Pazartesi 07:40:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 07:41:00

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 41 bin 823

Kaynak: DHA

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 41 bin 823, virüs tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 398 bin 976'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 26 milyon 623 bin 375'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 636 bin 912 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 214 bin 611’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 915 bin 289 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 146 bin 375’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da vaka sayısı 855 bin 52’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 712 olarak rapor edildi. Peru’da vaka sayısı 828 bin 169 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 742 olduğu rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin’de vaka sayısı 798 bin 486’ya ulaşırken can kaybı ise 21 bin 18 olarak açıklandı.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 810 bin 807, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 86 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 619 bin 190’a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 230’a yükseldiği aktarıldı.

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