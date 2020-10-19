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19 Ekim 2020 Pazartesi 07:42:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 07:43:00

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 118 bin 321

Kaynak: DHA

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 118 bin 321'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 40 milyon 280 bin 499'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 30 milyon 115 bin 926'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 387 bin 799 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 224 bin 730’a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 235 bin 344 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 153 bin 905’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 989 bin 680’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 267 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 959 bin 572’ye ulaşırken can kaybı ise 28 bin 970 olarak açıklandı. Peru’da toplam vaka sayısı 868 bin 675 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 759 olduğu rapor edildi.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 982 bin 723, virüs kaynaklı ölü sayısı 33 bin 775 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 897 bin 34’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 33 bin 477’ye yükseldiği aktarıldı.

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