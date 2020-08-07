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07 Ağustos 2020 Cuma 09:41:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 09:41:00

Dünya genelinde koronadan ölü sayısı 717 bin 754'e ulaşırken vaka sayısı da 19 milyon 250 binin üzerine çıktı

Kaynak: DHA

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 717 bin 754'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 264 bin 609'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 363 bin 768'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 32 bin 179 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 162 bin 804’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 917 bin 562 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 98 bin 644’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 455 bin 409 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 424 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 889 olurken, vaka sayısı 366 bin 671’e yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya’da toplam vaka sayısı 249 bin 204 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 187 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 215 bin 210 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 252 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 861 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 72 bin 16 kişi enfekte oldu açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 308 bin 134 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 413’e yükseldiği açıklandı.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 802’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 17 bin 976’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 320 bin 117’ye çıktığı açıklandı.

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