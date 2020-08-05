  • BIST
    1091.8
  • Dolar
    7,0461
  • Euro
    8,3581
  • Altın
    461,6610
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da polisler vücut kamerası ile devriye gezecek
Türkiye'den Yemen'deki selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü
Başakşehir, Avrupa Ligi'ne veda etti
Libya Ordusu: 'Wagner' unsurlarının Cufra'dan Sirte'ye hareketini gözlemledik
Fransa'da salgında ölenlerin sayısı 30 bin 305'e yükseldi
ABD Savunma Bakanı Esper: Birçok kişi Beyrut'taki patlamanın kaza olduğuna inanıyor
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: 60 milyon avro olan harcamamızı 40 milyon avro mertebelerine çeke ...
Dünya genelinde 12 milyonu aşkın kişi koronavirüsü yendi!
Bakan Koca'dan iddialara sert tepki: Yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır
Pençe-Kaplan'da bir güvenlik korucusu şehit oldu
Başkan Erdoğan: AÖF psikoloji lisans eğitiminin kapatılması daha yararlı
Vali bu sözlerle uyardı: Devam ederse yasaklamak zorunda kalacağız
Brexit'ten sonra diğer AB ülkelerine göç eden İngilizlerin sayısı yüzde 30 arttı
Cammu Keşmir'de Müslümanlar etkisizleştiriliyor
Türkiye için risk var mı? Beyrut'taki felaketin ardından rahatlatan açıklama
Abluka altındaki Gazze'den Lübnan'a 'Beyrut, güçlü ol' mesajı
Pelin Karahan paylaştı! Murat Boz'un saçlarının hali şaşkınlık yaşattı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malta'ya gidecek
Türkiye'den Arjantin'e tıbbi yardım
Bakan Koca: Türkiye'de virüsü yenen hasta sayısı 220 bine yaklaştı
MSB duyurdu: Lübnan'a yardım için yola çıktı
Sağlık Bakanı Koca, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü
Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü
05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:26:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 22:26:00

Dünya genelinde 12 milyonu aşkın kişi koronavirüsü yendi!

ABONE OL

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 12 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 12 milyon 25 bin 722 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke, sırasıyla ABD (2 milyon 500 bin 845), Brezilya (1 milyon 970 bin 767), Hindistan (1 milyon 325 bin 729), Rusya (669 bin 26), Güney Afrika (363 bin 751), Şili (338 bin 291), Peru (301 bin 457), Meksika (300 bin 254), İran (274 bin 932) ve Pakistan (254 bin 286) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 219 bin 506'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 18 milyon 837 bin 615'e ulaşırken, virüs nedeniyle 707 bin 218 kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER