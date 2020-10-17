Dünya Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kaldı
Kaynak: AA
Ermenistan'ın sivillere yönelik son saldırısı uluslararası medyada ya yer almadı ya da gerçekler gizlenerek sıradan bir olaymış gibi verildi.
Siviller vuruldu. Çocuklar, bebekler katledildi. Dünya Azerbaycan'daki insanlık dramı karşısında sessiz kaldı.
Dünya liderleri, Ermenistan'ın Gence katliamıyla ilgili sessizliğe büründü
Uluslararası her gelişmede hemen sosyal medyada paylaşım yapan liderlerden bu kez herhangi bir paylaşım gelmedi.
LİDERLER AÇIKLAMA YAPMADI
ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere Batılı hiçbir lider Ermenistan'ın hukuka ve insan haklarına karşı saldırganlığı ile ilgili bir değerlendirme yapmadı.
Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına uluslararası kuruluşlar da sessizliğini korudu.
Sadece Birleşmiş Milletler Sözcüsü sivil kayıpları kınamakla yetindi.
Avrupa Birliği ise açıklamasında Ermenistan'ın adını vermeden, sivillerin hedef alınmamasını istedi.
Erivan yönetiminin sivillere yönelik saldırıları dünya basınında neredeyse hiç görülmedi.
FRANSA TARAFLI GÖRDÜ
Fransız basını ise gelişmeleri Ermeni yanlısı bir bakış açısıyla sundu. Haberlerde Karabağ Ermenistan'a ait toprakmış gibi bir imaj yaratıldı, olaylar tarihi
Batı medyası ise can kayıpları için sivil demekten kaçınmaya çalıştı.
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