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20 Aralık 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 08:36:00

Dünya diken üstünde! AB geri durmuyor: Mutlaka masada olmalıyız

Kaynak: AA

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Sınırda Ukrayna-Rusya gerilimi sürerken dünya diken üstünde. NATO ve AB, Ukrayna'ya saldırgan tutum sergilemesi halinde Rusya'ya çok ciddi karşılık verileceği ve ağır yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunurken, Moskova, ABD ve NATO'ya güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini iletti. Son olarak AB, Rusya ile ABD ve NATO arasındaki olası güvenlik görüşmelerinde bulunmak istediğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Rusya'nın, ABD ve NATO'ya güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini iletmesinin ardından yürütülecek olası müzakerelerde mutlaka masada bulunmak istediğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ile ilgili blog yazısında, diplomasinin, benzer düşünen tarafların ortaklığıyla yürütülmesi halinde en iyi sonucu vereceğini belirtti.

Bu nedenle ABD ve G7 ülkeleri gibi kendileriyle benzer duruşlara sahip ülkelerle temas içinde olduklarını kaydeden Borrell, pek çok AB ülkesi liderinin de koordinasyona devam etme ve diplomatik çabaları sürdürme gereğinin altını çizdiğini vurguladı.

Borrell, "Ben de Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki herhangi bir tartışmada, AB'nin tabii olarak masada bulunması gerektiğini vurguladım." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığının cuma günü Rusya ve ABD arasındaki güvenlik garantileri hakkındaki taslak teklifini aynı zamanda NATO'nun Avrupalı üyeleri için de yayımladığını hatırlatan Borrell, "AB'nin, bu tartışmaların ayrılmaz bir parçası olması gerektiği çok açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Josep Borrell, Rusya ile herhangi bir görüşme zemini için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatını (AGİT) işaret etti.

Rusya, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garantileri hakkındaki teklifinde, NATO'nun doğuya genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine yönelik taahhüt istemişti.

Rusya geçen hafta yayımladığı teklifte ayrıca ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmamasını, bu ülkelerle askeri iş birliği yapmamasını talep etmişti.

Rusya, hem Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatı, hem AB'nin göç sorunu yaşadığı Belarus hem de enerji meseleleri nedeniyle son haftalarda ABD ve AB'nin dış ilişkiler gündeminde ön sırada yer alıyor.

Kasım ve aralık aylarında yapılan G7, NATO, AGİT ve AB'nin dışişleri bakanları toplantılarında, ayrıca AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi ve AB Konseyi toplantılarında liderler düzeyinde ana gündem maddesi Rusya oldu.

NATO ve AB, Ukrayna'ya saldırgan tutum sergilemesi halinde Rusya'ya çok ciddi karşılık verileceği ve ağır yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulundu.

Etiketler : ABD RUSYA AB UKRAYNA
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