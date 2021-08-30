Ünlü otomotiv devinden tarihi karar!

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30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:23:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:23:00

Dünya devi tarih verdi: Manueli tamamen bırakıyor

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Alman otomobil devi Volkswagen, otomobillerinde manuel şanzıman kullanmamaya başladığını belirterek VW, Passat ve Tiguan modellerinde artık sadece otomatik şanzımanın yer alacağını ifade etti.

Dünya devi Volkswagen, otomobillerinde manuel şanzıman kullanmamaya başladığını duyurdu. Volkswagen önce içten yanmalı motorları arkasında bırakmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'te yer alan haberde Auto, Motor und Sport tarafından yayımlanan haberde Alman otomobil üreticisi yeni Tiguan'da manuel vites seçeneği tamamen bitecek. Otomotiv devinin bu kararı almasının nedeninin üretim maliyetlerinden tasarruf sağlanması olduğu belirtiliyor.

2023'TEN İTİBAREN PİYASAYA SÜRÜLECEK

Manuel şanzımanların geliştirilmesini durdurarak maliyetlerden tasarruf etmek isteyen Volkswagen, 2023'ten itibaren piyasaya sürülecek olan kompakt SUV modeli 3.nesil Tiguan ile birlikte manuel şanzıman üretimine son verecek.

Diğer Volkswagen modelleri ise manuel şanzımana model değişikliğinin bir parçası olarak kademeli olarak veda edecek. 2030 yılından itibaren Çin, ABD ve Avrupa'nın büyük pazarlarında manuel şanzımanlı bir Volkswagen modeli olmayacağı tahmin ediliyor.

Etiketler : Volkswagen manuel şanzıman Otomotiv devi
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