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13 Eylül 2020 Pazar 21:21:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 21:21:00

'Dünya barışına en büyük tehdit ABD'dir'

Kaynak: star.com.tr

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ABD'nin bu ayın başında yayımladığı ve Çin'in askeri gelişiminin 'ciddi etkileri' konusunda bir uyarı niteliği taşıyan rapora Çin savunma bakanlığından cevap geldi. Açıklamada ABD raporu, Çin'in askeri politikasının 'ahlaksız bir çarpıtması' olarak nitelendirilirken, uluslararası düzen ve dünya barışına en büyük tehdidi ABD'nin oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Çin savunma bakanlığı, ülkenin askeri hedeflerine ilişkin yayımlanan ABD raporunu eleştirdi ve ABD'nin uluslararası düzen ve dünya barışına en büyük tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Wu Qian, raporu, Çin'in amaçlarını ve Halk Kurtuluş Ordusu ile Çin'in 1,4 milyar insanı arasındaki ilişkinin "ahlaksız bir çarpıtması" olarak nitelendirdi.

Qian, "Uzun yıllara dayanan kanıtlar gösteriyor ki, bölgesel huzursuzluğun körükleyicisi, uluslararası düzenin ihlali ve dünya barışının yok edicisi ABD'dir" dedi.

Qian, ABD'nin son yirmi yılda Irak, Suriye, Libya ve diğer ülkelerdeki eylemlerinin 800.000'den fazla insanın ölümüne ve milyonların yerinden edilmesine neden olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "ABD kendi üzerine düşünmek yerine, Çin'in normal savunması ve askeri inşası hakkında yanlış yorumlar yapan sözde bir rapor yayınladı" dedi. "ABD'yi, Çin'in ulusal savunma ve askeri inşasını objektif ve rasyonel bir şekilde görmeye, yanlış beyanlarda bulunmaya ve ilgili raporlara son vermeye ve ikili askeri ilişkilerin sağlıklı gelişmesini korumak için somut adımlar atmaya çağırıyoruz."

- ABD'NİN RAPORU

150 sayfadan oluşan rapor, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun teknik yeteneklerini, doktrinlerini ve Çin'in askeri yapılanmasının nihai amaçlarını inceliyor.

Rapor, "Elbette, bu gidişatın nasıl gelişeceğini birçok faktör belirleyecektir" dedi. Kesin olan şey, (iktidardaki Komünist Parti'nin) üzerinde çalıştığı stratejik bir son duruma sahip olmasıdır; bu, başarılırsa ve buna eşlik eden askeri modernizasyona değinilmeden bırakılırsa, ABD ulusal çıkarları ve uluslararası kuralların güvenliği için ciddi sonuçlar doğuracaktır."

Raporun çoğu, Çin'in gerekirse topraklarının bir kısmının zorla ilhak edileceğini düşündüğü bir ABD müttefiki olan Tayvan'a yönelik Çin'in stratejisini analiz etmeye ayrılmıştı. Raporda, Tayvan'ın herhangi bir istilasının karmaşık olacağı ve büyük politik riskler taşıyacağı halde, Çin'in askeri yetenekleri sayısal olarak 23 milyonluk adanınkini gölgede bırakıyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük askeri gücü olan 2 milyon üyeli PLA'nın ABD'yi geride bıraktığı, donanmasının büyüklüğü de dahil olmak üzere, şu anda yaklaşık 350 gemi ve denizaltıyla ABD için yaklaşık 293'e kıyasla dünyanın en büyüğü olan bölgeleri inceledi.

Rapora göre, Çin ayrıca kara tabanlı balistik ve seyir füzelerinden oluşan önemli bir cephanelik inşa etti ve dünyanın en büyük gelişmiş uzun menzilli karadan havaya sistemleri güçlerinden birine sahip.

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