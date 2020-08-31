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31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:46:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:46:00

Dünya Bankası: Beyrut'taki patlama 4,6 milyar dolara varan fiziksel hasara neden oldu

Kaynak: AA

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Dünya Bankası, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3,8 milyar dolar ila 4,6 milyar dolar arasında fiziksel hasara neden olduğunu duyurdu.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun acil olarak ihtiyaç duyulan küresel müdahaleye rehberlik etmek için Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) ile birlikte, Lübnan'daki bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hızlı hasar ve ihtiyaç değerlendirmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3,8 milyar dolar ila 4,6 milyar dolar arasında fiziksel hasara neden olduğu belirtildi.

Patlamanın 2,9 milyar dolar ila 3,5 milyar dolar arasında da tahmini ekonomik kayba neden olduğunun aktarıldığı açıklamada, konut, ulaşım ve kültür varlıklarının en ağır etkilenen sektörlerden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan'ın yeniden inşa edilmesi için kararlı eylemler gerektiğine işaret edilerek, ülkenin ekonomik durumu göz önüne alındığında, kapsamlı bir toparlanma ve yapılanma için uluslararası yardım ve özel yatırımların önem taşıdığı vurgulandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

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