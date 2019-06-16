Düğününde Ronaldo yok

TRANSFER ARALARINI AÇTI

İspanyol futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Sergio Ramos, 7 yıllık sevgilisi Pilar Rubio’yla nikah masasına oturacak. Ramos, David-Victoria Beckham, Gerard Pique-Shakira çiftinin yanı sıra Modric, Zidane, Roberto Carlos gibi isimlerin yer alacağı 500 kişilik düğününe 9 yıl birlikte forma giydiği Ronaldo’yu davet etmedi. Ronaldo'nun geçen yaz Real Madrid'den ayrılarak Juventus’a transfer olmasının ardından ikilinin arasının açıldığı, Ramos’un bu nedenle arkadaşını çağırmadığı iddia edildi.