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10 Kasım 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 09:35:00

Düğmeye bastılar! S-550 geliyor...

Kaynak: Sputnik

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Rusya, S-550 hava savunma füze sistemi için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede S-550 adı verilen yeni hava savunma füze sisteminin geliştirilmekte olduğunu belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "S-550 hava savunma füze sistemini geliştirme çalışmaları başladı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 1-3 Kasım'da Soçi şehrinde yapılan toplantıda, yerel hava savunma ve füze sistemlerinin ileri düzeyde geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak Rus ordusunun S-350, S-500 ve S-550 sistemleriyle donatılması gerektiğini dile getirdiği anımsatıldı.

Bakanlık, yeni sistemle ilgili herhangi bir detay vermedi.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin S-550 hava savunma füze sistemi
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