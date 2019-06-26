Düelloda yeni perde

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde yaptırım listesine ekleneceği duyuruldu.

DÜNYADAN SİLİNMELİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını ifade etti. Buna karşılık ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, “Trump, gerçek müzakerelere kapıyı açık bırakıyor. İran'ın yapması gereken şey açık olan kapıdan yürümek” dedi. Yaptırım listesine eklenecek olan Zarif, “Dini ve stratejik görüşümüz gereği hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız. Kitle imha silahları kabusu, bölge ve dünyadan silinmelidir” ifadelerini kullandı.

KARAR BANA AİT

Başkan Trump, İran'la artan gerilim konusunda Kongre'yi düzenli olarak bilgilendirdiğini, ancak bu ülkeyi hedef alan muhtemel bir saldırı için Kongre'nin onayına ihtiyacı olmadığını açıkladı.