Düelloda yeni perde
Tahran yönetimi, Washington’un yaptırımlarla diplomasiye kapılarını kapattığını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise İran’a saldırı için kongreden onay almayacağını söyledi.
ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde yaptırım listesine ekleneceği duyuruldu.
DÜNYADAN SİLİNMELİ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD’nin yaptırımlarla diplomasiye kapıları tamamen kapattığını ifade etti. Buna karşılık ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, “Trump, gerçek müzakerelere kapıyı açık bırakıyor. İran'ın yapması gereken şey açık olan kapıdan yürümek” dedi. Yaptırım listesine eklenecek olan Zarif, “Dini ve stratejik görüşümüz gereği hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmayacağız. Kitle imha silahları kabusu, bölge ve dünyadan silinmelidir” ifadelerini kullandı.
KARAR BANA AİT
Başkan Trump, İran'la artan gerilim konusunda Kongre'yi düzenli olarak bilgilendirdiğini, ancak bu ülkeyi hedef alan muhtemel bir saldırı için Kongre'nin onayına ihtiyacı olmadığını açıkladı.
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