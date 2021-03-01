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01 Mart 2021 Pazartesi 23:24:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 23:24:00

DSÖ'den virüs yeniden "sıçrama" yapabilir uyarısı

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DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan, Kovid-19 salgınının yıl sonuna kadar sona ermesini beklemenin gerçekçi olmadığını bildirdi. Salgına karşı bilinen tüm önlemlere uyulması gerektiğini aksi takdirde virüsün tekrar "sıçrama" yapacağı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 7 haftalık düşüşün ardından ilk kez geçen hafta arttığına dikkati çekti.

Vaka artışlarının Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiğini aktaran Ghebreyesus, bu durumun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ancak artışa şaşırmadıklarını vurguladı.

Ghebreyesus, ülkelere "Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmemesi" çağrısında bulundu.

DSÖ'nün aşı programı COVAX kapsamında Gana ve Fildişi Sahili'nde ilk kez sağlık çalışanlarından, aşılama çalışmalarının başladığını ifade eden Ghebreyesus, bugünden mayıs sonuna kadar COVAX üyesi 142 ülkeye 237 milyon doz aşı tedarik edeceklerini kaydetti.

VİRÜS YENİDEN "SIÇRAMA" YAPABİLİR UYARISI

AA muhabirinin, salgının gidişatına ilişkin sorusunu cevaplayan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "2021 sonunda salgının sona ermesini beklemek çok erken ve gerçekçi değil." dedi.

Salgına karşı küresel mücadelenin aşı uygulamalarının başladığı 10 hafta öncesine kadar daha iyi durumda olduğunu vurgulayan Ryan, bununla beraber virüsün kontrol altına alınmaya başlandığını söylemek için çok erken olduğu uyarısında bulundu.

Ryan, DSÖ'nün virüsün yayılımını önlemeye odaklandığını belirterek, "Mesele, bizim virüsü kontrol altına almamız ama şu anda kontrol fazlasıyla virüste." diye konuştu.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise salgının ne zaman biteceğine ilişkin bir tahminde bulunmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Kerkhove, salgına karşı bilinen tüm önlemlere uyulması gerektiğini aksi takdirde virüsün tekrar "sıçrama" yapacağı uyarısında bulundu.

Etiketler : dsö kovid korona virüs
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