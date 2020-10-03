03 Ekim 2020 Cumartesi 00:58:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 01:00:00
DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Takdirle karşılıyoruz
Kaynak: AA
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DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin test kapasitesini ağustostan itibaren üç katına çıkarması ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladı.
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin test kapasitesini ağustostan itibaren üç katına çıkarması ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladı
- DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Takdirle karşılıyoruz
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