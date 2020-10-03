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DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Takdirle karşılıyoruz

DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Takdirle karşılıyoruz

Kaynak: AA ABONE OL

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin test kapasitesini ağustostan itibaren üç katına çıkarması ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladı.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin test kapasitesini ağustostan itibaren üç katına çıkarması ve salgını önleme stratejisini takdirle karşıladı