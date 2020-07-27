  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8479
  • Euro
    7,9906
  • Altın
    419,9990
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ'den korkutan koronavirüs uyarısı!
ABD Başkanı Trump'tan rakibi Biden'a çok sert sözler: Zihinsel yetenekleri uygun değil
Juventus şampiyon oldu
Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 10 milyonu geçti
Başakşehir, Başkan Erdoğan'ın formasını emekliye ayırdı
Diyarbakır'da temizlik aracı 4 kişi tarafından yakıldı
Dışişleri'nden flaş Ukrayna açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'de uçak kazasında 3 kişi öldü
Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray itirafı
Tokat Erbaa'da traktör altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
ABD'de polis şiddetine karşı protestolar yerini şiddet olaylarına bıraktı
Afrin ve İdlib'de eş zamanlı bombalı saldırılarda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Başkan Erdoğan Hasat Bayramını kutladı
Hamas lideri Heniyye'den Başkan Erdoğan'a Ayasofya tebriği
'Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı' iddiaları gerçek dışı
ABD'yi Hanna kasırgası vurdu sel uyarısı yapıldı
Bangladeş'teki sel faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a yükseldi
Romanya Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı
Bakan Koca 26 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı
Selçuk İnan'ı duygulandıran veda
Irak'ta askeri üste iki ayrı patlama meydana geldi
Süper Ligde 2019-2020 sezonu tamamlandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ'ye ağır darbe!
Trump'a kötü haber! Üç eyalette geri düştü
27 Temmuz 2020 Pazartesi 01:25:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 01:25:00

DSÖ'den korkutan koronavirüs uyarısı!

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin eden açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhonom Ghebreyesus, koronavirüs salgını nedeniyle gelecekte eski normale geri dönüşün asla mümkün olmayacağını söyledi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 650 binden fazla insan hayatını kaybetti, 16 milyon 300 binden fazla insan Kovid-19'a yakalandı. Pandemi ilan edilen koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları bitiren bir açıklama geldi.

"ESKİ NORMALE DÖNÜŞ OLMAYACAK"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, "Sizlere dürüst olacağım. Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı.

"KOVİD-19'A İKİNCİ KEZ YAKALANILMASI KONUSUNDA TAM BİR CEVABIMIZ YOK"

Öte yandan DSÖ'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığı, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiği belirtilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER