DSÖ Sözcüsü Harris'ten korkutan aşı açıklaması! Tarih verdi

DSÖ Sözcüsü Harris: Gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz
Koronavirüs aşı ve ilaç çalışmaları sürerken Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklama geldi. DSÖ Sözcüsü Harris: "Gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" dedi.
DSÖ Sözcüsü Harris: "Gelecek yılın ortasına kadar (Kovid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz"
Harris, Cenevre'deki bilgilendirme toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelecek yılın ortasına kadar yaygın aşılama beklemiyoruz" dedi.
Harris koronavirüse karşı geliştirilen aşıların klinik deneylerine atıfta bulunarak, "Bu 3. aşama denemeler daha uzun sürmeli çünkü aşının ne kadar koruyucu ve ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekiyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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