VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tam yükte kalkış - iniş! Bayraktar TB3'ten bir başarı daha
Rusya'dan Moskova'daki terör saldırısı için dikkat çeken iddia: Macron ve Batı suç ortağı
DSÖ: Şifa Hastanesi'nde işlevselliği sağlamak dahi imkansız görünüyor
İlham Aliyev ve Ersin Tatar telefonda görüştü
Mısır'da Gazze için ateşkes müzakeresi! Hamas, İsrail, Katar ve CIA görüşecek
İran'da 2 bin mahkuma af veya ceza indirimi
06 Nisan 2024 Cumartesi 20:37:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 20:37:00

DSÖ: Şifa Hastanesi'nde işlevselliği sağlamak dahi imkansız görünüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Şifa Hastanesi'nde kısa vadede minimum işlevselliği sağlamanın dahi imkansız göründüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan DSÖ ve ortaklarının, bir zamanlar Gazze'deki sağlık sisteminin omurgası olan ve İsrail'in son baskınının ardından insan mezarlarının bulunduğu boş yapı haline gelen Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti.

DSÖ ekibinin görev sırasında en az 5 ceset gördüğünü belirten Ghebreyesus, "Hastane içindeki binaların çoğu büyük ölçüde yıkılmış, varlıkların çoğu hasar görmüş veya küle dönmüş. Kısa vadede minimum işlevselliği yeniden sağlamak dahi imkansız görünüyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, geriye kalan binaların gelecekte kullanılması için güvenli olup olmadığını tespit noktasında mühendislerden oluşan bir ekibin geniş çaplı değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

DSÖ ve ortaklarının, Şifa Hastanesi'ndeki temel hizmetlerin yeniden sağlanmasına yönelik son çabalarının karşılık bulmayacağını vurgulayan Ghebreyesus, Gazze'deki mevcut sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Gazze'de kıtlığın yaşandığını ve salgın hastalıkların yayıldığını ifade ederek, burada insani yardımların engelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve ateşkes sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Etiketler : DSÖ GAZZE İSRAİL BM ŞİFA HASTANESİ
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX