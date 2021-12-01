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01 Aralık 2021 Çarşamba 21:14:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 21:14:00

DSÖ: Omicron varyantı en az 23 ülkede görüldü

Kaynak: AA

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19'un Omicron varyantının şimdiye kadar en az 23 ülkede görüldüğünü ve mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığına ilişkin öğrenecekleri daha çok şey olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Omicron varyantının ortaya çıkışı, anlaşılır bir şekilde küresel ilgiyi üzerine çekti." dedi.

Bugüne dek DSÖ'nün 6 bölgesinin 5'inde bulunan en az 23 ülkede Omicron varyantına rastlandığını aktaran Ghebreyesus, "Bu sayının artmasını bekliyoruz. DSÖ, bu gelişmeleri son derece ciddi şekilde değerlendiriyor. Dolayısıyla her ülke de bu şekilde hareket etmeli." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Omicron'un ortaya çıkmasının kendileri için sürpriz olmadığını vurgulayarak "Virüslerin yaptığı budur. Biz yayılmaya devam etmesine izin verdiğimiz sürece bu virüsün yapmaya devam edeceği şey bu." şeklinde konuştu.

Omicron hakkında zaman geçtikçe daha fazla bilgi öğrendiklerini belirten Ghebreyesus, "Ancak bulaşma üzerindeki etkisi, hastalığın şiddeti ve testlerin, terapötiklerin ve aşıların etkinliği hakkında öğrenilecek daha çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ uzmanlarının bu soruların cevabını bulmak ve ortaya çıkan kanıtları değerlendirmek için son birkaç gün içinde toplantılar yaptığını aktardı.

"SEYAHAT YASAKLARI BENİ DERİNDEN ENDİŞELENDİRİYOR"

Botsvana ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Omicron'u son derece hızlı bir şekilde tespit ettikleri ve DSÖ'ye raporladıkları için teşekkür eden Ghebreyesus, bu ülkelerin seyahat yasağı getirilerek cezalandırılmasının kendisini "derinden endişelendirdiğini" vurguladı.

Ghebreyesus, tüm ülkeleri Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca rasyonel ve orantılı risk azaltma önlemleri almaya davet ederek "Buna, seyahatten önce veya varışta yolcuların taranması ya da uluslararası yolculara karantina uygulanması gibi yeni varyantın yayılmasını geciktirmek veya azaltmak için önlemler dahildir." dedi.

"Geniş kapsamlı seyahat yasakları Omicron'un uluslararası yayılmasını engelleyemez." diyen Ghebreyesus, bu yasakların insanların yaşamları ve geçim kaynakları üzerinde ağır yükler oluşturacağı uyarısında bulundu.

"MEVCUT KOVİD-19 AŞILARINI UYGULAMAYA DEVAM EDİN"

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de bir soru üzerine, Omicron varyantının bulaşabilirliği hakkında birkaç gün içinde daha fazla bilgiye sahip olmayı umduklarını kaydetti.

Kerkhove, Omicron'un insanlarda daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığının henüz bilinmediğini vurguladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik seyahat yasaklarının, bu ülkedeki Kovid-19 örneklerinin nakliyesi için bazı sorunlar oluşturduğunu aktaran Kerkhove, DSÖ'nün seyahat kısıtlamalarına karşı olduğunu tekrarladı.

Kerkhove, tam sonuçlar ortaya çıkana kadar tüm ülkeleri mevcut Kovid-19 aşılarını uygulamaya devam etmeye çağırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da DSÖ tarafından "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Etiketler : dsö omicron kovid 19
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