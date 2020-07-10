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10 Temmuz 2020 Cuma 21:00:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 21:02:00

DSÖ Kovid-19'un kaynağını araştırmak üzere Çin'e uzman ekip gönderdi

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün kaynağını araştırmak üzere örgüt bünyesinde uzman bir ekibin Çin'e hareket ettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağını araştırmak üzere örgüt bünyesinde uzman bir ekibin Çin'e hareket ettiğini bildirdi.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, "Pandemi ile mücadeleye devam ederken, virüsün kaynağını (kökenini) da araştırıyoruz. Şu anda iki DSÖ uzmanı, diğer bilim insanlarıyla buluşmak için Çin'e gidiyor." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ uzmanları ve Çinli meslektaşlarının, "Kovid-19'un hayvan rezervuarını anlamada kaydedilen ilerlemeyi" ve "virüsün hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığını" inceleyeceğini aktardı.

Ghebreyesus, Çin'deki araştırmaların, DSÖ liderliğindeki uluslararası misyonun virüslerin kaynağına ilişkin yapacağı saha çalışmalarına da yardımcı olacağını belirtti.

BAĞIMSIZ PANELİN ÜYELERİ HENÜZ BELLİ OLMADI

Kovid-19 salgınının küresel çapta ele alınışı ve DSÖ'nün pandemideki rolünü incelemek üzere dün kurulan bağımsız panele de değinen Ghebreyesus, panelin iki eş başkanı eski Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf ve eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark'a güvenin tam olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, panelin sekreteryasının DSÖ'den bağımsız olacağını, üyelerin ise örgüt bünyesindeki 194 üye ülke temsilcilerinden eş başkanlarca seçileceğini belirtti.

Panel oluşturma kararının mayısta gerçekleşen 73. Dünya Sağlık Asamblesinde alındığını anımsatan Ghebreyesus, "Bu, gerçekten bana önemli bir sorumluluk yüklüyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, panelin yapacağı soruşturmanın Kovid-19'a karşı örgütün verdiği mücadeleyi olumsuz etkilememesi için "dengeli" hareket edilmesi gerektiğini savunarak, "Dünyada hemen hemen herkese dokunan bu salgının büyüklüğü, açık bir şekilde dengeli bir değerlendirmeyi hak ediyor." ifadesini kullandı.

DSÖ GEÇ HAREKET ETMEKLE SUÇLANIYORDU

DSÖ salgının ilk günlerinden itibaren Kovid-19 virüsünün doğal kaynaklı olduğu konusunda ısrar ediyor.

Örgütün virüsün kaynağını araştırmak için 7 ay beklemesi eleştirilere neden olmuştu.

DSÖ'nün Twitter hesabından, 14 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çinli yetkililere dayandırılarak yapılan paylaşımda, Kovid-19'un insandan insana bulaştığı yönünde herhangi somut bir kanıt olmadığı iddia edilmişti.

Örgüt, 20 Ocak'ta ise virüsün daha çok hayvandan insana geçtiğini, bununla beraber sınırlı sayıda da olsa yakın temas halinde insandan insana geçebileceğini duyurmuştu.

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