  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8631
  • Euro
    7,8520
  • Altın
    398,9320
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu taşıma ücretsiz oldu
DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok
Demokrat başkan adayı Biden'dan Trump'a 'vergi beyanını açıkla' çağrısı
İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı: 3 ölü, 1 yaralı
Yerli Otomobil için büyük gün! Hazırlıklar tamamlandı
Şentop'tan Ayasofya açıklaması: Uluslararası alanda önemli bir adım
Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı açıklandı
İngiltere'de Sağlık Bakanlığı KOVID-19 verilerini yayımlamayı durdurdu
Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
Fransa'da Abu Dabi Veliaht Prensi hakkında soruşturma
IMF'den ABD ekonomisi için 2020'de yüzde 6,6'lık daralma beklentisi
Hamas harita uygulamalarından Filistin'i silen Google ve Apple'a tepki gösterdi
Bakan Albayrak'tan 1 Milyon Yazılımcı Projesi açıklaması
TTK Başkanı'ndan vahim açıklama! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor
Bakan Koca son durumu paylaştı: İyileşenlerin sayısı 199 bin 834'e yükseldi
Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak
Beyaz Saray'dan 18 eyalete 'kırmızı bölge' uyarısı yapılmış
Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi
MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan 6 askerde koronavirüs tespit edildi
Bakan Kurum: Şehirlerimizi güçlü kılmak için çaba göstermeye devam edeceğiz
Suyun kalitesi uydudan takip edilecek
Angelina Jolie'den daha fazla yardım çağrısı
Afrika'da son 24 saatte 20 bini aşkın Kovid-19 vakası görüldü
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
17 Temmuz 2020 Cuma 23:41:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 23:41:00

DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok

ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmiş hastalara virüsün tekrar bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin "tam bir cevabın" bulunmadığını, bu konuda araştırmaların "aktif şekilde" devam ettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Hafta içinde Fransız ve İspanyol liderle buluştuğunu anımsatan Ghebreyesus, her iki ülkenin de aldığı önlemlerle salgını kontrol altına almayı başardığını söyledi.

Ghebreyesus'un ardından söz alan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da dünyada salgının merkez üssü kabul edilen ve dünyada son günlerde en fazla can kaybının yaşandığı Brezilya'daki duruma değindi.

Ülkede günlük yeni vaka sayılarının 40-45 bin aralığında sabitleştiğine dikkati çeken Ryan, "Brezilya'nın hastalığı aşağı itme, ve virüsün bulaşmasını baskılama fırsatı var." dedi.

Bunun gerçekleşmesi için "sürekli" ve "uyumlu" bir mücadele gerektiğinin altını çizen Ryan, "Şimdiye kadar Brezilya da dahil olmak üzere pek çok ülkede virüs iş başındaydı, kuralları virüs koyuyordu. Bu virüs için kuralları bizim belirlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirinin, tedavisi tamamlanan ve iyileşen Kovid-19 hastalarına bu virüsün yeniden bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin sorusunu ise DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.

Kerkhove, geçmişte SARS koronavirüsüne yakalananlarda hastalığa karşı antikor geliştiğini ifade ederek, bu hastaların 12 ay veya daha fazla süre virüse bağışıklık kazandığını aktardı.

Normal gripte ise bağışıklık süresinin daha kısa olduğunu anlatan Kerkhove, "Dolayısıyla Kovid-19'un (bir kişiye ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağı hakkında) tam bir cevabımız yok. Ancak, bu aktif bir araştırma alanı ve şunu söylemeliyim ki tüm dünyada aktif ortak bir araştırma devam ediyor." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER