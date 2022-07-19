DSÖ: Kovid-19 vaka artışları daha kötüye gidebilir
Kaynak: AA
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa genelindeki Kovid-19 vaka sayılarında son haftalarda görülen artış dolayısıyla sonbahardan itibaren virüsle mücadelenin iyice zorlaşabileceği uyarısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa bölgesinde Kovid-19 vaka artış oranının son 6 haftadır üst üste yükselmesini değerlendirdi.
Geçen hafta bölgede 3 milyona yakın yeni vaka görüldüğünü belirten Kluge, bu rakamın son bir haftadaki küresel koronavirüs vaka sayılarının neredeyse yarısına denk geldiğine dikkati çekti.
Vaka artışlarının bu şekilde ilerlemeyi sürdürmesi durumunda sonbahardan 2023 kışına kadarki sürecin zor geçeceğini ifade eden Kluge, bölge ülkelerine "daha fazla sağlık hizmet yüküne hazırlık yapmaları" çağrısında bulundu.
Kluge, bölgede her hafta yaklaşık 3 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti ve "Bir önceki yaz mevsimiyle aynı durumda olduğumuz apaçık. Şu an tek fark, Kovid-19'un Omicron'un alt varyantları BA.2 ve BA.5'in etkisiyle daha hızlı yayılması." ifadelerini kullandı.
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