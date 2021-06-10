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10 Haziran 2021 Perşembe 23:14:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 23:14:00

DSÖ: Her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacak

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle her 10 Afrika ülkesinden 9'unun eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacağını açıkladı.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, kıta için ek 225 milyon doz aşı ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Moeti, "Yeterli aşı olmaması nedeniyle her 10 Afrika ülkesinden 9'u eylül ayına kadar olan aşılama hedefine ulaşamayacak." dedi.

Aşı stokları ve sevkiyatlarının azaldığına dikkati çeken Moeti, kıtanın yaklaşık yüzde 2'sinin aşılanabildiğini ve bu oranın Sahra Altı Afrika'da yüzde 1'e düştüğünü anlattı.

Moeti, "Aşıların vakaları ve ölümleri önlediği kanıtlandı, bu nedenle yapabilen ülkeler acilen aşılarını paylaşmalıdır." şeklinde konuştu.

AFRİKA'DA KOVİD-19 VAKA SAYISI 5 MİLYONU AŞTI

Kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 bin 746'ya çıktı. Vaka sayısı 5 milyon 9 bin 823'e yükselirken virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 4 milyon 500 bin 448'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da virüse karşı bugüne dek yaklaşık 39 milyon doz aşı yapıldı.

Etiketler : DSÖ Virüse bağlı Moeti
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