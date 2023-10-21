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21 Ekim 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 14:45:00

DSÖ: Gazze'ye sağlık yardımlarının ulaştırılması için sürekli erişim

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının ardından bölgeye sağlık yardımlarının ulaştırılması için sürekli erişim çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Refah Sınır Kapısı'nın bu sabah geçici olarak açılmasının ardından X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"DSÖ'nün tıbbi malzemeleri, Refah Sınır Kapısı'nı geçti ancak ihtiyaçlar çok daha fazla" ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'deki tüm insanların acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanması çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ek yardım konvoylarının bölge genelinde güvenli geçişinin, tüm insani yardım çalışanlarının korunmasının ve sağlık yardımına sürekli erişimin sağlanması çağrısı yaptı.

REFAH SINIR KAPISI'NI GEÇEN 4 TIR, GAZZE'YE GİDİYOR

DSÖ'den yapılan açıklamada da Örgütün sağlık malzemelerini taşıyan 4 tırın Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Gazze'ye doğru hareket etmeye başladığı bildirildi.

Tırda 1200 kişiye yönelik travma ilaçları ve malzemeleri ile yaralı hastaların yerinde stabilizasyonu için 235 taşınabilir travma çantası yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca 1500 kişi için kronik hastalıkların tedavisine yönelik ilaçlar ve 300 bin kişi için 3 ay süreyle temel ilaç ve sağlık malzemesinin de bulunduğu ifade edildi.

DSÖ'nün bu kritik malzemelerin güvenli geçişini, hastanelere ve sağlık tesislerine ulaştırılmasını sağlamak için Mısır ve Filistin Kızılayı ile çalıştığı aktarıldı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(Refah Sınır Kapısı'nın açılması) Bu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Hem sivillerin hem de sağlık tesislerinin büyük ihtiyaçlarına yanıt vermek için önemli ölçüde daha fazla insani yardım malzemesinin ulaştırılacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : dünya sağlık örgütü refah sınır kapısı insani yardım gazze
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