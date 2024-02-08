08 Şubat 2024 Perşembe 20:21:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 20:21:00
DSÖ: Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek
Kaynak: AA
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Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek
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