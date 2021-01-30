  • BIST
    1473.45
  • Dolar
    7,3223
  • Euro
    8,8899
  • Altın
    433,5320
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ ekibi Vuhan'da çalışmalara başladı! Koronavirüs'ün kaynağını araştıracaklar
Bakan Koca uyardı: Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız
Hafta sonu uygulanacak 56 saatlik kısıtlama başladı
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 912 yeni vaka
Türk-Rus ortak merkezi yarın faaliyete başlıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti
Kılıçdaroğlu'na mektup yazan 3 milletvekili CHP'den istifa etti
Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı
Toplantının ardından duyuruldu: Fahiş fiyata karşı yeni sistem
ABD gemisinde koronavirüs paniği: Askerler karantinaya alındı
Başkan Erdoğan uyardı: Çok ağır cezalar sizleri bulabilir
İBB'de kadrolaşma CHP'li Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi
Bakan Çavuşoğlu: Güzel haberler alacağız
Merkez Bankası'ndan flaş hamle!
Ubeydullah Dalmış Nereli?
İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü!
Ankara merkezli 25 ilde düğmeye basıldı! Büyük operasyon
3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de
Adana'da akılalmaz olay! Ben böyle bir öldürme tekniği görmedim
Sarı ve turuncu alarm verildi
Bakanlık müjdeyi verdi: Bugün hesaplarda
MGK'dan Sincar ve Akdeniz uyarısı
Türkiye, İran ve Rusya arasında Suriye mutabakatı!
30 Ocak 2021 Cumartesi 00:57:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 00:57:00

DSÖ ekibi Vuhan'da çalışmalara başladı! Koronavirüs'ün kaynağını araştıracaklar

ABONE OL

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıracak olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti Çin'in Vuhan kentinde çalışmalarına başladı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti çalışmalarına başladı.

AA'nın yerel medyadaki haberlerden aktardığına göre heyet, sahadaki ilk incelemesi için, salgının ilk günlerinde hastaların tedavi edildiği Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesini ziyaret etti.

Heyet, ziyaret öncesinde Liang Vannian başkanlığıdaki Ulusal Sağlık Komisyonu heyetiyle bir araya geldi.

DSÖ uzmanları, ilerleyen günlerde ilk vakaların ortaya çıktığı Huanan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı ile Kovid-19 salgını öncesinde koronavirüsler üzerine çalışmaların yapıldığı Vuhan Viroloji Enstitüsünde incelemeler yapmayı planlıyor.

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

KOVİD-19 İLK KEZ VUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu. Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

ÇİN, SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Etiketler : kovid virüs vuhan
İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser

İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser
Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı

Tuğba Altıntop'tan bir garip silme hikayesi! Rafet El Roman'ı Instagram'da takipten çıkardı
İsmail Hacıoğlu'ndan Cem Karaca'ya selam...

İsmail Hacıoğlu'ndan Cem Karaca'ya selam...
Estetik ihtiyacım yok

Estetik ihtiyacım yok
Özgün'ün eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile yürüyüş keyfi

Özgün'ün eşi Nida Uğurlu ve oğlu Ediz ile yürüyüş keyfi
Buse Varol, Amine Gülşe'nin dönüşüne sevindi

Buse Varol, Amine Gülşe'nin dönüşüne sevindi
Hazal Kaya'nın partneri belli oldu! Yeni sezonda Selahattin Paşalı ile oynayacak

Hazal Kaya'nın partneri belli oldu! Yeni sezonda Selahattin Paşalı ile oynayacak
Can sıkan pişti

Can sıkan pişti
Annem adil olmayı öğretti

Annem adil olmayı öğretti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER