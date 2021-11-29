DSÖ'den dünyaya kötü haber! Başa dönüyoruz

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni Omicron varyantına ilişkin küresel riskin 'çok yüksek' olarak değerlendirildiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün dünyayı alarma geçiren ve seyahat yasaklarının geri gelmesine yol açan yeni varyantı Omicron ile ilgili olarak 194 üye ülkeye teknik bilgilendirme yaptı.

Hâlâ belirsizliğini koruyan Omicron'un küresel çapta yayılması ihtimalinin ve varyantla ilgili küresel riskin çok yüksek olduğunun altını çizen DSÖ yetkilileri, varyantın özelliklerine bağlı olarak ileride büyük vaka artışları yaşanabileceği, bunun da ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyardı.

Omicron varyantında daha önce görülmediği kadar spike protein mutasyonu görüldüğünü vurgulayan DSÖ yetkilileri, bunlardan bazılarının pandeminin gidişatına olası etkileri açısından endişe verici olduğunu belirtti. Spike protein mutasyonu, virüsün insan hücresine girmesini sağlayan dıştaki dikensi kısmında mutasyon olması anlamına geliyor.

Üye ülkeleri ilk Omicron vakalarını bildirmeye çağıran DSÖ yüksek risk grubundakileri aşılama hızının artırılması ve ana sağlık hizmetlerinin devamlılığı için hazırlık yapılması gerektiğini de vurguladı.

Şimdiye kadar Omicron varyantı kaynaklı ölüm bildirilmediğinin altını çizen DSÖ, aşılananlar arasında da vakalar görülmesini beklediklerini ama bunun küçük ve öngörülebilir bir oranda gerçekleşeceği öngörüsünü paylaştı.

Öte yandan seyahat kısıtlamaları ve sınırların kapatılmasını yanlış bulduğunu bir kez daha dile getiren yetkililer, ülkelerden bu konuda riske dayalı bir yaklaşım benimsemelerini istedi.

MODERNA, 2022 BAŞINI İŞARET ETTİ

Bununla birlikte koronavirüs aşısı üreticisi firmalardan, eldeki aşıların bu yeni varyantla mücadele edecek şekilde uyarlanıp uyarlanamayacağı konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

BioNTech yetkilisi, Bild gazetesine verdiği demeçte, "BioNTech aşısının yeni varyanta karşı etkisi olmadığını tespit edersek harekete geçeceğiz. Pfizer ve BioNTech, aylar öncesinden yeni bir varyantın ortaya çıkması durumunda mRNA aşısının 6 hafta içinde güncellenebilmesi ve yeni aşıların 100 günde teslim edilebilmesi için çalışma yapmıştı. Bu amaçla şirket varyant bazlı aşılar için klinik deneylere başladı" demişti.

Moderna'nın baş sağlık sorumlusu Paul Burton da BBC'nin 'Andrew Marr Show' adlı programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mevcut aşının gelecek birkaç hafta içinde yeni varyanta karşı koruma yeteneğini öğreneceğiz. Eğer yepyeni bir aşı yapmamız gerekirse, 2022'nin başlarında geniş miktarda kullanım için hazır olacağını düşünüyorum."