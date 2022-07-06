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06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:46:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:46:00

DSÖ: Dünya genelinde 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakası var

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü, dünyada 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakasının bulunduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında maymun çiçeği salgınında son duruma dair bilgi verdi.

An itibarıyla 58 ülkeden 6 binin üzerinde vakayı doğruladıklarını açıklayan Ghebreyesus, "Vakaların test ile belirlenmesinde hala zorluklar yaşanıyor ve büyük ihtimalle önemli sayıda vakalar resmi olarak kayıtlara geçmedi." ifadesini kullandı.

"ACİL DURUM KOMİTESİNİ YENİDEN TOPLANACAK"

Ghebreyesus, Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkezi olmayı sürdürdüğünü, "toplam vakaların yüzde 80'inin Avrupa ülkelerinde görüldüğünü" kaydetti.

Virüsün Afrika'da da yayıldığına dikkati çeken Ghebreyesus, kıta genelinde şimdiye kadar virüsün hiç etkili olmadığı bölgelerde yeni vakaların tespit edildiğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü, virüsün yayılımının süreceğinin altını çizdi ve "Acil Durum Komitesini yeniden toplamayı planlıyoruz. 18 Temmuz'da veya daha öncesinde komite yine toplanacak." dedi.

SURİYE'DE İNSANİ YARDIM İHTİYACI EN ÜST SEVİYEDE

Ghebreyesus, Suriye'de insani yardım ihtiyacının son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktığını duyurdu.

DSÖ'nün ülke çapında gerekli hayat kurtarıcı tıbbi yardımı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Ülkenin kuzeybatısında, 3,5 milyonu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 4,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor." bilgisini paylaştı.

Etiketler : DSÖ insani yardım suriye
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