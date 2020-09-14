DSÖ'den kritik açıklama! Ekim ve kasım aylarında ölümler daha sert geçecek

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14 Eylül 2020 Pazartesi 11:17:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 11:17:00

DSÖ Avrupa: Ekim ve Kasım daha fazla koronavirüs ölümleriyle daha sert geçebilir

Kaynak: DHA

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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ'nün, son dönmelerde artan vaka sayılarına bağlı olarak, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa'da günlük Kovid-19 ölümlerinde artış görmeyi beklediğini açıkladı.

Avrupa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının kısmen sabit kalmasına rağmen vakalarda artış raporlanırken, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Daha da zorlaşacak. Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm görebiliriz" ifadelerini kullandı. “Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum” ifadelerini kullanan Kluge, sözlerine şu şekilde devam etti: Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus. Pandeminin sonu, toplum olarak bu pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır. Bu bize bağlı ve bu çok olumlu bir mesaj.”

Avrupa’daki vaka sayıları son haftalarda keskin bir artış gösterdi, özellikle İspanya ve Fransa’da. Sadece Cuma günü 55 ülkede 51 binden fazla yeni koronavirüs vakası raporlandı. Bunun da Nisan’daki zirveden daha fazla olduğu ifade edildi. Bu arada, günlük ölümlerin sayısı, Covid-19 ile bağlantılı olarak günde yaklaşık 400-500 ölümle Haziran başından bu yana yaklaşık aynı seviyede kaldı.

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