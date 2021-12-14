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14 Aralık 2021 Salı 21:56:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 21:56:00

DSÖ: Aşının koronavirüsten koruma etkisinde düşüş var

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşılarının ağır hastalık ve ölüme karşı etkinliğinde küçük bir düşüş olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Şu anda 77 ülke Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki henüz tespit edilmemiş olsa bile omicron muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor."

"Omicron, daha önce hiçbir varyantta görmediğimiz bir oranda yayılıyor" diyen Ghebreyesus, insanların Omicron'u "hafif (varyant)" olarak görmesinden endişe duyduklarını vurguladı.

Ghebreyesus, COVID-19'un Omicron varyantının hafife alınamayacağını belirterek, "Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa dahi, çok sayıda vaka, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha bunaltabilir" uyarısını yaptı.

"Aşılar tek başına hiçbir ülkeyi bu krizden kurtaramaz"

Ülkeleri halihazırda etkin olan önlemlerle Omicron'un yayılmasını engellemeye çağıran Ghebreyesus, "Çok net olmalıyım; aşılar tek başına hiçbir ülkeyi bu krizden kurtaramaz" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, maske takılması, sosyal mesafe, havalandırma ve el hijyeni gibi bilindik önlemlerin alınmaya devam edilmesi çağrısında bulundu.

COVID-19 aşılarının etkinliğine de değinen Ghebreyesus, "Bu arada gelişen kanıtlar, aşıların ağır hastalık ve ölüme karşı etkililiğinde küçük bir düşüş, hafif (orta dereceli) hastalık veya bulaşmayı önlemede ise bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu" dedi.

Omicron'a karşı hatırlatma dozu eleştirisi

Ghebreyesus, omicron varyantının ortaya çıkışıyla bazı ülkelerin tüm yetişkin nüfusları için hatırlatma dozuna başlamasını eleştirdi.

Hatırlatma dozunun bu varyanta karşı etkinliği konusunda kanıt olmadığının altını çizen Ghebreyesus, bu tür programların aşı eşitsizliğini artırmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Etiketler : dsö dünya sağlık örgütü kovid
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